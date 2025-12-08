Große Emotionen bei der ZDF-Gala "Ein Herz für Kinder". Der Leipziger Verein "Wolfsträne" stand kurz vor dem finanziellen Aus. Dann folgte eine Überraschung nach der anderen inklusive Ehrenpreis. Selbst prominente Zuschauer griffen spontan zum Telefon.

Ein kleiner Verein aus Leipzig stand kurz vor dem Aus. Innerhalb von Minuten flossen bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala hohe Summen an Spenden.

Berlin/Leipzig. – Der Leipziger Verein „Wolfsträne“, der trauernde Kinder und Jugendliche begleitet, hat bei der 25. Ausgabe der TV-Gala "Ein Herz für Kinder" viele Augen feucht werden lassen.

Der Verein, der sich seit 2017 um trauernde junge Menschen kümmert, stand zuletzt vor großen finanziellen Problemen. Am Samstagabend wurde er dann völlig unerwartet ausgezeichnet.

Existenzängste: Verein "Wolfsträne" fast vor dem Aus

Gründerin Katrin Gärtner schilderte in einem Einspielfilm offen die angespannte Lage. Da sich "Wolfsträne" ausschließlich über Spenden finanziert, drohte die Arbeit mit betroffenen Kindern und Jugendlichen eingestellt zu werden.

Öffentliche Fördermittel gebe es bislang nicht. Der Verein begleitet seit rund acht Jahren junge Menschen nach schweren Verlusten – und das völlig kostenlos.

Wie TAG24 weiß, unterstützte der Verein schon mehr als 1.000 Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg durch Trauer, Angst und Unsicherheit. Dabei geht es laut Gärtner vor allem darum, behutsam auf Abschiede vorzubereiten und emotionale Stabilität zu vermitteln.

Moderator Johannes B. Kerner sprach während der Gala direkt mit der Gründerin. Die Frage, ob man Kinder auf einen Abschied vorbereiten könne, beantwortete Gärtner ganz ehrlich: "Mit ganz vielen liebevollen Worten, mit ganz vielen Erklärungen versuchen wir Ängste zu nehmen, Unsicherheiten zu nehmen."

Spendenflut bei "Herz für Kinder"-Gala: 100.000 spontan gespendet

Einen besonderen Auftritt hatte Schlagersänger Roland Kaiser. Der Künstler, der selbst früh seine Pflegemutter und seine leibliche Mutter verloren hat, hatte im Frühjahr die Schirmherrschaft für den Verein übernommen. Auf der Bühne sang er den Titel "Liebe ist alles" von Rosenstolz und überreichte anschließend das "Goldene Herz" an "Wolfsträne".

"Ein Herz für Kinder"-Spendengala: Roland Kaiser übergab "Wolfsträne"-Gründerin das "Goldene Herz" Foto: dpa | Sebastian Gollnow

Für Katrin Gärtner kam die Ehrung völlig überraschend, sagte sie gegenüber TAG24. Sie sprach später davon, dass das Team die Auszeichnung geheim halten musste. Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Julia Enoch hofft sie nun auf langfristige, neue Förderer.

Während der Sendung nahm die Geschichte des Vereins eine weitere Wendung. Kerner gab bekannt, dass innerhalb weniger Minuten so viele Spenden eingegangen seien, dass die Arbeit des Vereins für ein weiteres Jahr gesichert sei. Zusätzlich spendeten Andrea Kaiser und ihr Ehemann Sébastien Ogier spontan 100.000 Euro.