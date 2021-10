„Es ist nur eine Phase, Hase“ mit Herbst und Paul

Und noch eine Komödie über ein Paar in der Midlife-Crisis? In diesem Fall ist das Ergebnis sehr amüsant.

Christoph Maria Herbst als Paul in einer Szene des Films "Es ist nur eine Phase Hase".

Berlin (dpa) – - Dass das Leben verdammt wehtun kann, zumal in seiner Mitte, davon wissen Christiane Paul, Christoph Maria Herbst und Regisseur Florian Gallenberger in dieser Tragikomödie ein recht unterhaltendes Lied zu singen.

Basierend auf dem Bestseller von Maxim Leo und Jochen Gutsch erzählt Gallenberger von einem nur scheinbar im großen Glück vereinten, einem mittelalten Paar, das sich schließlich für eine temporäre Trennung entscheidet. Nicht nur Herbst ist dabei toll, such Christiane Paul ist famos. „Es ist nur eine Phase, Hase“ gelingt es immer wieder, auf amüsante Weise in genau die Wunden zu piksen, die mit so einer Lebens- beziehungsweise Partnerschaftskrise meist einhergehen.

(Es ist nur eine Phase, Hase, Deutschland 2021, 106 Min., FSK ab 12, von Florian Gallenberger, mit Christiane Paul, Jürgen Vogel, Christoph Maria Herbst, http://www.majestic.de/phase/)