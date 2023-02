Berlin - Die Sendung „Fastnacht in Franken“ lockte am Freitagabend bundesweit rund 3,8 Millionen Menschen vor den Fernseher. Das bescherte der Sendung einen Marktanteil von 14,8 Prozent, wie der Bayerische Rundfunk am Samstag in München mitteilte. Nur das ZDF schob sich mit der Krimiserie „Der Staatsanwalt“ noch vor die Sendung. Ab 20.15 Uhr sahen 5,29 Millionen Menschen die Folge „Die letzte Partie“, das entsprach einem Marktanteil von 18,9 Prozent.

Dahinter lag das Erste mit dem Spielfilm „Der Alte und die Nervensäge“ (2020) mit Jürgen Prochnow in der Hauptrolle - 2,71 Millionen (9,8 Prozent) wollten das sehen. Darauf folgte das „RTL Turmspringen“: 1,96 Millionen schauten zu, als mutige Stars - darunter Marc Terenzi und Fabian Hambüchen - den Sprung ins kalte Wasser wagten (9,0 Prozent).

Der Privatsender ProSieben erreichte mit dem Spielfilm „Jack Reacher: Kein Weg zurück“ mit Superstar Tom Cruise 1,79 Millionen (6,8 Prozent). Vox lockte mit „Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt“ 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (3,1 Prozent) vor den Fernseher. Dahinter lag Sat.1 mit „Mein Mann kann“ - 800.000 (3,1 Prozent) schalteten ein.

Kabel eins holte mit einer Folge „Navy CIS“ 630.000 (2,2 Prozent) vor den Bildschirm. Für den Spielfilm „Spider-Man - Homecoming“ interessierten sich bei RTLzwei 530.000 (2,0 Prozent). „Shakespeare & Hathaway - Private Investigators“ wollten bei ZDFneo 250.000 (0,9 Prozent) sehen.