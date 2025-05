Mainz. - Mit tosendem Applaus wurden Andrea Kiewel und Wayne Carpendale beim "Hit-Marathon" im "ZDF-Fernsehgarten" vom Publikum empfangen. Doch keine vier Minuten gab es Buh-Rufe. Was war passiert?

Andrea Kiewel erntet Buh-Rufe vom Publikum

"Der HSV ist wieder in der ersten Bundesliga", ruft die Moderatorin sichtlich erfreut ins Mikrophon. Das Publikum scheint das anders zu sehen. Kiewel erntet Buh-Rufe.

Lesen Sie auch: Was war da los? Schläger-Star Peggy March im ZDF-Fernsehgarten völlig verloren

Wayne Carpendale versucht zu retten: "Ich hab’s leicht, ich komme aus München. Bayern München ist Meister!" Doch auch diese Info ist nicht der Hit. Nur verhaltener Applaus folgt.

Anscheinend nicht das erste Mal. Gekonnt leitet Kiewel über und lobt ihr Publikum für seine ehrlichen Reaktionen.

Auch interessant: Schlagersängerin Inka Bause verrät in der NDR Talk Show: Wie ihr Hund mit dem Tod ihres Ex-Mannes umgeht

Eloy de Jong im ZDF-Fernsehgarten mit falschem Namen angekündigt

Im Laufe der Sendung folgte jedoch noch ein Fauxpas. Gleich zweimal kündigte Kiewel einen Gast mit falschem Namen an.

"Vorgestern kam das aktuelle Album raus, 'Stärker', und daraus hören wir jetzt den Titelsong. Aber weil es ja auch der Hit-Fernsehgarten ist – nicht dass 'Stärker' kein Hit wird –, aber wir brauchen auch noch einen anderen Hit, den riesengroßen Caught-In-The-Act-Hit 'Love Is Everywhere'. Hier ist Eloy de Long", so Kiewel.

Lesen Sie auch: Fernsehgarten im ZDF startet am 18. Mai später: Das ist der Grund

So moderiert sie den Fernsehgarten-Auftritt von Eloy de Jong, dem ehemaligen Mitglied der niederländischen Boyband Caught In The Act, an.

Zuerst könnte man meinen, dass es sich hierbei um einen Versprecher gehandelt habe. Da Kiewel sich nach dem Auftritt mit "Und wir danken dir, Eloy de Long" bei ihm bedankt, legt die Vermutung der Unwissenheit nahe.