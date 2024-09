Berlin - Drama und Flirten sind zurück: Die Reality-Show „Love Island“ präsentiert zum ersten Mal eine VIP-Ausgabe. 19 Promis, die zum Teil schon in der Dating-Show mitgemacht hatten, kämpfen um Aufmerksamkeit, Geld und Romantik. RTLzwei zeigt das Ganze ab 24. Oktober donnerstags zur Hauptsendezeit 20.15 Uhr im linearen Fernsehen, danach sind die Folgen auf der Streamingplattform RTL+ abrufbar.

„Love Island“ ist so etwas wie ein Startpunkt für Leute, die sich als Reality-Größe und Influencer breiter etablieren wollen. Häufig sieht man sie danach in anderen Reality-Formaten. Moderatorin Sylvie Meis präsentiert wieder die Show.

Bekannte Namen

Liest man sich die Liste der Reality-Sternchen, die mitmachen, durch, hält das Eskalationspotenzial bereit. Es sind Zugpferde wie Gigi Birofio dabei, der sich auf der Reality-Karriereleiter längst zum RTL-Dschungelcamp hochgekämpft hat.

Wer „Love Island“ in den vergangenen Jahren gesehen hat, wird auch diese Kombination interessant finden: Melissa Damilia - die auch schon RTL-„Bachelorette“ war - trifft in Griechenland auf Danilo Cristilli. In Staffel drei hüpfte er zwischen ihr und einer weiteren Kandidatin hin und her. Melissa weinte, ertrug, kämpfte - und zog am Ende doch den Kürzeren.

Manchmal hielt es über die Show hinaus

Die Spielregeln der Show: Die Kandidatinnen und Kandidaten verbringen mehrere Wochen in einer Villa mit Pool und lernen sich kennen. Es gibt sogenannte Paarungszeremonien, bei denen entweder die Männer oder die Frauen sich für das andere Geschlecht entscheiden und dann Couples bilden, die auch in einem Bett schlafen müssen.

Nach und nach fliegen Islander raus und es kommen neue hinzu. Die Kandidaten spielen um 50.000 Euro. Es gab vereinzelt schon den Fall, dass die Beziehung von Islandern über das Showende hinaus hielt.