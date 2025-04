Florence Pugh spielt Yelena Belova in dem Film „Thunderbolts“. (Archivbild)

Los Angeles - Die britische Hollywood-Schauspielerin Florence Pugh hat eigenen Angaben zufolge die Marvel-Chefs überredet, für ihren neuen Film „Thunderbolts“ selbst vom zweithöchsten Gebäude der Welt springen zu dürfen. Sie habe in „all den E-Mails“ gesehen, dass der Fallschirmsprung ihrer Marvel-Figur von dem fast 680 Meter hohen Wolkenkratzer im Skript des Films stehe, erzählte die 29-Jährige der Branchenplattform „Fandango“. „Und dann, als wir dem Dreh immer näherkamen, sagten sie, dass sie nicht glauben, dass es passieren wird, weil es eine verrückte Versicherungstortur werde.“

Sie aber habe sich gedacht: „Natürlich machen wir das!“ und dem Produzenten geschrieben, berichtete Pugh. „Ich musste immer weiter drängen, und dann sagten sie: "Okay, wenn du vom zweithöchsten Gebäude fallen willst, kümmern wir uns da für dich drum".“ Die Britin erklärte, dass sie keine Höhenangst habe.

Der Sprung vom 678,9 Meter hohen Wolkenkratzer Merdeka 118 in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur habe ihr dennoch besonders viel „mentale Kontrolle“ abverlangt. Das „war eine Superkraft für sich“, erklärte sie. Danach sei ihr Gehirn so runtergefahren, dass sie „für drei Stunden“ eingeschlafen sei.

Pugh spielt in dem Actionfilm „Thunderbolts“ die Attentäterin Yelena Belova. Der Film aus dem Marvel-Universum kommt am 1. Mai in deutsche Kinos.