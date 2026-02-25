Eigentlich gilt Florian Silbereisen im TV-Programm als Quotengarant. Dennoch wird seine Show "Schlagerbooom Open Air" im Juni 2026 aus dem Programm geworfen.

Das "Schlagerbooom Open Air" mit Florian Silbereisen wird von der ARD verschoben.

Magdeburg/Halle (Saale). – Eigentlich sollte das "Schlagerbooom Open Air" mit Florian Silbereisen (44) am Samstag, dem 6. Juni 2026, im Ersten ausgestrahlt werden. Doch Schlagerfans schauen an diesem Tag wohl in die Röhre.

Grund dafür ist die Übertragung eines Fußballspiels der Deutschen Nationalmannschaft. Die tritt nämlich fünf Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft in Chicago gegen Gastgeber USA an.

"Schlagerbooom" mit Florian Silbereisen wegen Fußballspiel verschoben

Normalerweise gelten die Shows von Silbereisen als "sichere Bank", da sie für gewöhnlich gute Quoten erzielen. "Aufgrund des außergewöhnlich großen Interesses an der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada verschieben wir ausnahmsweise und einmalig die Ausstrahlung des ‚Schlagerbooom Open Air 2026‘", zitiert "Schlager.de" eine Sprecherin der ARD.

Wie es jedoch so schön heißt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ein neuer Termin steht bereits fest. Ausgestrahlt wird das "Schlagerbooom Open Air" nun am Samstag, dem 27. Juni.

Die Aufzeichnung des Events findet dennoch am 5. und 6. Juni im Tiroler Kitzbühel statt. Wie "Schlager.de" berichtet, seien auch bereits die ersten Gäste bekannt. Neben DJ Ötzi werde auch Maite Kelly auf der Bühne stehen.