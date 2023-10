Florian Silbereisen wird ab 2024 nur noch in der TV-Filmreihe "Traumschiff" zu sehen sein. Das ZDF streicht die Reihe "Kreuzfahrt ins Glück" aus dem Programm.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR - Der ZDF stellt die Serie "Kreuzfahrt ins Glück" mit Florian Silbereisen ein. Darin geht es um Hochzeitsplaner, die auf dem Kreuzfahrtschiff der Reihe verschiedene zukünftige Eheleute betreut.

Die Serie ist 2007 als Ableger der Filmreihe "Traumschiff" gestartet. Charaktere wie Schiffskapitän Max Parger, gespielt von Florian Silbereisen, kommen in Nebenrollen auch im Ableger vor. Zuletzt ist die "Kreuzfahrt ins Glück" nur noch einmal pro Jahr erschienen.

2024 soll der letzte Film der Reihe erscheinen. Der Sender möchte sich nach Aussagen gegenüber des Medienmagazins "dwdl.de" auf die eigentliche Serie, "Traumschiff", konzentrieren.

Grund für das aus der Filme sind Änderungen im Progamm von ZDF. Der Sender möchte mehr Geld in neue Filme und Serien stecken. Damit will ZDF ein jüngeres Publikum ansprechen, sagte Heike Hempel, Leiterin der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II, "dwdl.de". Diese seien außerdem günstiger in der Produktion als bisherige Formate.

"Kreuzfahrt ins Glück" ist nicht die einzige Reihe, die den Änderungen im ZDF zum Opfer gefallen sind. Serien wie "SOKO Leipzig" und "Letzte Spur Berlin" laufen 2024 ebenfalls aus. Denn nicht nur für neue Formate braucht der Sender ein Budget, auch die eigene Mediathek soll mehr Geld bekommen.