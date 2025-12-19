Silvester ohne „Dinner for One“? Für Alicia von Rittberg und Kostja Ullmann undenkbar. Jetzt schlüpfen die beiden selbst in zwei Kultrollen.

Köln - Schauspieler Kostja Ullmann (41), der in dem „Dinner for One“-Ableger „Miss Sophie“ den jungen Butler James spielt, verbindet den Silvester-Sketch mit seiner Kindheit. „Meine Mutter kam aus England, und ich bin mit englischem Humor groß geworden. Jedes Jahr aufs Neue haben wir "Dinner for One" geschaut und es wirklich geliebt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Mittlerweile feierten auch seine beiden Nichten die kleine Tradition mit.

Auch Kollegin Alicia von Rittberg (32), die in der Serie von Amazon Prime Video als junge Miss Sophie zu sehen ist, spricht von ihrer einzig wirklichen Tradition zum Jahresende. „Silvester kann immer ein bisschen anders aussehen, aber was ich wirklich jedes Jahr versuche, durchzuziehen, dass alle zusammen vor dem Fernseher sitzen und sich diesen Sketch angucken - ob ich mit Familie feiere oder Freunden.“

Ein Kult geht in Serie

Der Schwarz-Weiß-Sketch „Dinner for One“, der erstmals Anfang der 1960er Jahre im deutschen Fernsehen lief, wird am 31. Dezember traditionell auf vielen Regionalprogrammen gezeigt. Miss Sophie (May Warden) feiert darin ihren 90. Geburtstag zusammen mit ihrem treuen Butler James (Freddie Frinton) und vier imaginären Tischgästen, die längst gestorben sind: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom.

In „Miss Sophie - Same Procedure As Every Year“ erzählen die Macher, wie sich die beiden kennenlernten - und wer hinter den vier engen Freunden der Britin steckt. In weiteren Rollen sind Moritz Bleibtreu, Frederick Lau und Wotan Wilke Möhring zu sehen. Die sechs Folgen sind ab Montag bei Amazon Prime Video zu sehen.