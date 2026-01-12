Das Promi-Magazin "Gala" ist Sparmaßnahmen des Senders RTL zum Opfer gefallen. In der letzten Sendung nahm Moderatorin Annika Lau emotional Abschied von ihrem "Baby".

Köln. – RTL hat den Rotstift angesetzt und das Promimagazin "Gala" aus dem Programm geworfen. Am 10. Januar 2026 war die letzte "Gala"-Ausgabe im TV zu sehen. Das ging an Moderatorin Annika Lau (46) nicht spurlos vorbei.

In der Abschiedssendung blickte sie auf die Top 10 der schönsten "Gala"-Momente zurück. Nach der Präsentation von Platz 1 – den lustigsten Outtakes – wandte sich die 46-Jährige emotional ans Publikum und verkündete den Abschied.

RTL schmeißt "Gala" aus dem Progamm: Moderatorin Annika Lau verabschiedet sich

"Das war's von uns, leider", schließt Lau die Sendung. "Wir hätten wahnsinnig gerne weitergemacht, müssen uns aber schweren Herzens verabschieden, und das tut mir persönlich besonders weh, denn 'Gala' war mein Baby."

Sichtlich mitgenommen erklärte sie, dass sie sich vor dreieinhalb Jahren sehr gefreut habe, diese Sendung mitgestalten zu dürfen. Dabei betonte sie, dass alle Geschichten "auf Augenhöhe und mit einem liebevollen Herzen" erzählt wurden.

Lobend erwähnte sie das Redaktionsteam, das "wertschätzend ist und nie den Mut verloren hat". Annika Lau: "Danke an das gesamte, sehr große Team hinter der Kamera, das jeden Samstag für euch alles gegeben hat."

Fans betrauern Ende von Promi-Magazin auf Instagram

Den Abschied von "Gala" betrauern auch die Fans der Sendung. "Habe dich/euch von Anfang an begleitet! Sehr schade! Mir hat’s Zuschauen sehr viel Freude bereitet", ist auf Laus Instagram-Seite zu lesen.

Andere können die Entscheidung von RTL zur Einstellung des Formats nicht nachvollziehen. "Alles was interessant ist, wird eingestellt. Raab und restlicher Müll werden wir uns garantiert nicht anschauen", schreibt eine Userin. "Das Beste wird abgeschafft. Müll bleibt. Was ist nur bei RTL los", macht sich eine andere Userin Luft.