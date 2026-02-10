Der Sieg von Gil Ofarim im Dschungelcamp sorgt für heftige Diskussionen. Prominente kritisieren die Entscheidung, während andere ihm gratulieren. Auch viele Zuschauer reagieren empört, einige kündigen ihre Abos von RTL+.

Nach Dschungel-Sieg von Gil Ofarim: So reagieren Promis und Zuschauer auf den Ibes-König

Kaum ist die Dschungelkrone vergeben, geht der Streit weiter: Gil Ofarims Sieg polarisiert Promis und Zuschauer.

Magdeburg/Halle (Saale). – Gil Ofarim hat das Dschungelcamp gewonnen. Doch kaum trägt er die Krone von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", entbrennt eine heftige Debatte. Während einige Promis dem Sänger gratulieren, reagieren andere mit scharfer Kritik. Erste Zuschauer ziehen ihre Konsequenzen und kündigen sogar ihre Abos von RTL+.

Nach Dschungel-Sieg von Gil Ofarim: Promi-Meinungen gespalten

Unter dem offiziellen Sieger-Post der Sendung äußern zahlreiche Realitystars ihren Unmut. Tara Tabitha, ehemalige Ibes-Kandidatin, fragt beispielsweise provokant: "Wer hat dafür sein Geld ausgegeben?"

Linda Braunberger, GNTM-Teilnehmerin, kommentiert die Entscheidung mit einem knappen Urteil: "Katastrophe". Noch deutlicher wird Influencerin Walentina Doronina, die schreibt: "Täter werden geschützt und unterstützt."

Gleichzeitig melden sich auch Unterstützer zu Wort. Model Julia Römmelt würdigt den Einsatz des Musikers im Camp, während Ex-Dschungelkönigin Lilly Becker ihm öffentlich zum Titel gratuliert.

Abo-Kündigungen: Erste Fans ziehen Konsequenzen

Auch unter den Zuschauern gehen die Meinungen weit auseinander. Für einige Fans steht der Sieg für eine persönliche Entwicklung des Sängers, andere sehen darin ein eher fragwürdiges Signal.

Nach dem Finale verschiebt sich die Debatte zunehmend von der Show auf den Sender. Während im Dschungel der Kampf um Sterne und Prüfungen entschieden wurde, beginnt für RTL ein ganz anderer Wettbewerb: die Schlacht um die Abonnenten.

Auf Instagram meldete sich Podcaster Lars Tönsfeuerborn zu Wort: "Reden kostet nichts. Reichweite bringt Geld. Die einzige logische Konsequenz ist deshalb nicht, noch lauter zu diskutieren. Sondern: das Abo zu kündigen."

Seine Aussage stößt auf breite Zustimmung. In den Kommentaren heißt es unter anderem: "Hab gestern auch direkt gekündigt." Ein anderer User meint: "Habe mein Abo sofort gekündigt. Danke, dass du mich daran erinnerst, dass ich ja DOCH was tun kann."