Beim großen Wiedersehen der Dschungelcampteilnehmer nach der Ibes-Show wird klar: Nicht alle sind mit Gil Ofarims Sieg einverstanden. Doch Moderatorin Sonja Zietlow findet versöhnliche Worte. Und auch eine bisher eher krawallige Camp-Teilnehmerin rudert etwas zurück.

Magdeburg/Halle (Saale). – Der Gewinner der 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" steht fest. Gil Ofarim (43) ist zum Dschungelkönig 2026 gewählt worden. Seine Krönung indes rief, wie auch schon seine Nominierung fürs Dschungelcamp, gespaltene Reaktionen hervor – auch unter den Teilnehmern.

So blieb beim großen Wiedersehen nach der Show besonders Ariel (22) ihrer Linie treu. Sie hatte bereits während der Sendung Ofarim immer wieder konfrontiert und Antworten zum Davidstern-Skandal von 2021 gefordert.

Wiedersehen im Dschungelcamp: Sonja Zietlow springt Gil Ofarim zur Seite

"Er war für diese Story hier drin. Dann erwartet man auch, dass er Stellung dazu nimmt", so ihr Statement dazu. Ihr sei es wichtig gewesen, ihre Stimme für die Werte, für die sie einstehe, zu erheben.

"Er war jetzt nicht unbedingt wegen der Story hier drin, er wurde jahrelang vor diesem Skandal schon mehrfach angefragt, als Gil, der Sänger", sprang ihm, noch bevor sich der Sänger selbst äußern konnte, Moderatorin Sonja Zietlow (57) zur Seite.

Genau diese Antwort hätte sich Ariel im Camp von Ofarim gewünscht, gab diese zurück. "Aber du hast ja anscheinend ganz genaue Vorstellungen, wie er sich hätte verhalten sollen. Er konnte doch die Erwartungen überhaupt nicht erfüllen. Wie hätte er euch zufriedenstellen können", fragte Zietlow.

Ofarim wusste es zu schätzen, dass ihn Zietlow verteidigte, und bedankte sich bei der Moderatorin.

Simone Ballack setzt auf versöhnliche Worte nach dem Dschungelcamp

Im Camp und kurz nach ihrem Dschungel-Aus hatte sich auch Simone Ballack (49) über Gil Ofarims Verhalten Luft gemacht. Auch hatte sie nicht nachvollziehen können, warum Fans für den Sänger angerufen haben.

Bei der Wiedersehensfolge hingegen schlug die 49-Jährige versöhnlichere Worte auf ihrem Instagram-Kanal an. "Liebe Leute, denkt stets daran. 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' ist eine Fernsehshow und was wäre eine Show ohne verschiedene Meinungen, verschiedene Menschen und verschiedene Sichtweisen", schreibt sie dort in einem Beitrag.

Kein schlechtes Wort oder Unverständnis für Ofarims Sieg ist dort zu lesen – im Gegenteil.: "Leben und leben lassen, unterhalten und unterhalten lassen. In diesem Sinne liebe Grüße aus Australien."

Heftige Reaktionen auf Dschungelcamp-Sieg von Gil Ofarim

Während Simone Ballack auf Versöhnung setzt, fallen andere Reaktionen intensiver aus. Die österreichische Moderatorin Amira Aly wettert beispielsweise in einem Podcast über Ofarim.

Ihrer Meinung nach habe sich der Sänger im Camp als Opfer dargestellt, Zweifel gesät und Dinge immer nur angedeutet. Wegen dieser Andeutungen hatte sich auch der vom Skandal betroffene Hotelmitarbeiter zu Wort gemeldet.

Im Interview mit der "Zeit" stellte er seine Sicht des Davidstern-Skandals von 2021 dar und sagte, dass er die jetzigen Aussagen des Sängers "befremdlich" findet.