Am Samstag, 15. Februar 2025, passierte Howard Carpendale (79) ein unangenehmes Missgeschick in der "Giovanni Zarella Show", die im ZDF ausgestrahlt wurde. Die Details dazu.

Friedrichshafen.- Bei der aktuellen "Giovanni Zarella Show" am Sonnabend passierte dem Sänger Howard Carpendale ein kleines Malheur. Mitten in der Show rutschte ihm sein Kaugummi oder Bonbon aus dem Mund.

Als Carpendale das bemerkte, tat er den Gegenstand schnell wieder in den Mund. Leider fiel in diesem Moment vielen Zuschauern auf, dass er die ganze Zeit nur Playback sang, denn der Gesang lief währenddessen gleichmäßig weiter.

Howard Carpendale überspielte das kleine Malheur professionell und setzte die Show mit "Nachts, wenn alles schläft" fort, als wäre es nicht passiert.

Dass Carpendale während seiner Auftritte gerne Kaugummi kaut, sei nichts Neues, berichtet Tag24. Im Podcast mit Barbara Schöneberger hatte er schon 2019 zum Thema Kaugummikauen gesagt: "Ich liebe diese Frische, ich mag Feuchtigkeit, ich mag es nicht trocken."

Bei einem Auftritt sei der Kaugummi sogar mal aus Versehen in die erste Reihe des Publikums gefallen. Gott sei Dank passierte ihm das Gleiche nicht in Friedrichshafen, so Tag24 weiter.