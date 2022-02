Am Donnerstagabend im TV Neue GNTM-Aufgaben bei Heidi Klum – Extrawurst für Lieselotte?

Heidi Klum sucht mal wieder „Germanys next Topmodel“. Und wie in jeder Folge haben die Kandidatinnen ziemlich spezielle Prüfungen zu absolvieren. Doch ist die Aufgabe in Folge drei für Lieselotte aus Sachsen-Anhalt womöglich zu viel?