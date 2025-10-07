Endlich wieder Hoffnung für "Goodbye Deutschland"-Star Thommy Schmelz. Nach seinem schweren Lungenpilz ist der 54-Jährige wieder auf Mallorca unterwegs.

Er kann wieder lachen! TV-Auswanderer kämpft sich nach Koma zurück ins Leben

Von der Intensivstation zurück ins Leben: Thommy Schmelz hat einen schweren Sommer hinter sich.

Palma. – Endlich wieder ein Lebenszeichen von Thommy Schmelz. Der beliebte TV-Auswanderer aus der VOX-Dokusoap "Goodbye Deutschland" hat sich nach Monaten des Bangens bei seinen Fans gemeldet.

Noch im Sommer hatte der gelernte Koch mit einer schweren Lungenpilz-Erkrankung ums Überleben gekämpft, lag sogar im künstlichen Koma. Jetzt scheint es langsam bergauf zu gehen.

"Goodbye Deutschland": Thommy Schmelz nach schwerer Krankheit wieder auf den Beinen

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz meldete sich der 54-Jährige am Wochenende auf Instagram. Das Paar war in Palma de Mallorca unterwegs, wo Thommy sich einer neuen medizinischen Untersuchung unterzog.

"Wir sind in Palma und waren schon beim MRT", berichtete er. Laut Kathrin musste Thommy an der Wirbelsäule untersucht werden, um seine Genesung zu überwachen.

"Thommy hat sein Lachen zurück": Fans der TV-Auswanderer glücklich über Genesung

Nach Monaten voller Sorge steht jetzt der nächste Schritt bevor: eine einjährige Pilzbehandlung, mit der der Auswanderer den hartnäckigen Erreger endgültig loswerden will. Die Stimme klingt zwar noch etwas brüchig, doch die Lebensfreude ist zurück.

Auch die Fans der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer sind froh, dass es Thommy Schmelz wieder gut geht. Unter den Instagram-Beiträgen sammeln sich Kommentare wie: "Das ist toll, dass er so Fortschritte macht, wünsche weiterhin gute Genesung", "Tommy hat sein Lachen wieder zurück" oder "Es ist schön, dich wieder so zu sehen. Mach bitte weiter so."