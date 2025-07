Los Angeles. – Chris und Nicole Töpperwien haben sich ihren Traum erfüllt: Sie führen einen Laden in Los Angeles. Mit "Schatzi’s Bakery" hat sich das "Goodbye Deutschland"-Paar inzwischen auch einen Namen in Hollywood gemacht.

"Goodbye Deutschland"-Paar begrüßt Jason Segel, Cobie Smulders und Harrison Ford

Wie das Paar jetzt stolz auf Instagram postet, haben zuletzt sogar drei Hollywoodgrößen die kleine Bäckerei besucht.

"Ich glaube, ich habe noch nie so einen netten und freundlichen Schauspieler getroffen. Jason Segel ist einer der bodenständigsten Hollywood-Darsteller, die ich jemals kennenlernen durfte. Es war eine Freude, ein Foto mit ihm zu machen", schreibt Chris Töpperwien auf seinem Kanal.

Doch nicht nur Jason Segel hat den Laden betreten. Auch Cobie Smulders, ein weiterer "How I Met Your Mother"-Star, sowie Hollywood-Legende Harrison Ford standen haben die deutsche Bäckerei in Kalifornien schon besucht.

Nicole Töpperwien schwärmt auf Instagram von den Begegnungen: "Wenn man mich vor ein paar Jahren gefragt hätte, ob ich einige meiner liebsten Schauspieler aus der Serie 'How I Met Your Mother' in meiner eigenen Bäckerei treffen würde, hätte ich das nicht für möglich gehalten."

Hollywood-Stars wegen Dreharbeiten zu "Shrinking" vor Ort

Sie sei jedoch sehr schüchtern gewesen und habe nur ein paar Sätze herausbekommen. Dennoch habe sie Segel ihre Muppets – eine Referenz an seinen Film "Die Muppets" aus dem Jahr 2011 – gezeigt.

Das größte Highlight war vermutlich, dem Indiana-Jones-Darsteller Harrison Ford ein Geburtstagslied singen zu dürfen. "Einer der besten Tage dieses Jahres für mich", resümiert Nicole Töpperwien.

"Ich bin sehr stolz, dass wir es geschafft haben, in so kurzer Zeit so viele Fernseh- und Film-Produktionen in unserer Bakery realisieren zu dürfen und die Menschen zu begeistern. Danke an Warner Brothers, Apple TV und das gesamte Team von 'Shrinking' für 2 tolle Tage im Schatzi‘s", freut sich auch Chris Töpperwien über den Promibesuch.