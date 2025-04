Sex unter der Dusche, in den Dünen und am Strand: Mit „Verhängnisvolle Leidenschaft Sylt“ wagt das ZDF ein erotisches Experiment. Für Schauspielerin Cornelia Gröschel war es der erste Dreh dieser Art.

Augsburg - Schauspielerin Cornelia Gröschel hatte nach eigener Aussage noch nie einen Dreh mit so viel Körperkontakt wie beim Film „Verhängnisvolle Leidenschaft Sylt“ aus der ZDF-„Herzkino“-Reihe. „In der Form, würde ich sagen, war es das erste Mal“, sagte die 37-Jährige der „Augsburger Allgemeinen“.

In dem Erotikdrama spielt Gröschel die verheiratete Polizistin Nina, die es für eine Auszeit nach Sylt verschlägt. Dort trifft sie auf den charmanten Daniel (Artjom Gilz). In dem Fernsehfilm, der am Sonntagabend im ZDF lief und im ZDF-Streamingportal abrufbar ist, haben Gröschel („Tatort“ aus Dresden) und der 38-jährige Gilz („Charité“) unter anderem Sex unter der Dusche, in den Dünen und am Strand - und sie sind Gäste einer Swingerparty.

„Ich habe doch nichts zu verlieren“

„Als letztes Jahr im Frühjahr die Anfrage für dieses Projekt kam, war meinerseits eine gewisse Bereitschaft da, einen neuen Weg zu gehen. Denn wichtige Fragen in der Schauspielerei sind ja: Wie weit muss man gehen? Wie weit darf man gehen? Und: Wo sollte man die eigenen Grenzen setzen?“, sagte Gröschel.

Vorher sei für sie die Grenze klar gewesen, doch diesmal habe sich ein Fenster geöffnet und sie habe sich gedacht: „Ich habe doch nichts zu verlieren und mache das einfach mal. Am Ende wusste ich, dass ich es nicht bereuen werde.“

Speziell vorbereitet habe sie sich nicht. „Es war von Anfang an klar, dass ich keinem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen habe.“ Für sie sei es eher um die mentale Vorbereitung gegangen. „Denn ich musste ja nackt vor die Kamera treten und wollte sicherstellen, dass ich mich damit gut fühle“, sagte Gröschel.