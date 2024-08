Halle (Saale)/Magdeburg. - Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" präsentiert der Sender RTL ab 16. August erstmals auch eine Sommerausgabe des Dschungelcamps. Bei der Spezialstaffel "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" gibt es ein Wiedersehen mit einer gebürtigen Merseburgerin: Hanka Rackwitz wird, nachdem sie sich viele Jahre aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, erneut an der Reality-Show teilnehmen.

In den vergangenen Jahren war es ruhig um die ehemalige TV-Maklerin und Reality-Show-Teilnehmerin, die im Saalekreis in Sachsen-Anhalt wohnt, geworden. Sie habe mit Bedacht entschieden, kein Fernsehen mehr zu machen, erzählte Rackwitz vorab RTL plus. "Weil ich weder reich noch glücklich geworden bin."

Doch für das Dschungelcamp mache sie eine Ausnahme. Dies sei eines der wenigen Formate, das wunderschön sei – obwohl es auch schrecklich und voller Entbehrungen sei, sagte Rackwitz. "Ich liebe Dschungelcamp, ich guck das immer." Sie wisse aber auch, dass es hart wird.

Hanka Rackwitz wurde bekannt durch "Big Brother" und "Mieten, kaufen, wohnen"

"Ich würde sehr gern gewinnen", sagte Rackwitz. Denn auch in finanzieller Hinsicht wäre ein Sieg eine Unterstützung für sie. In den vergangenen Jahren habe sie versucht, ins reale Leben zurückzufinden. "Aber das will mich nicht", erzählte Rackwitz. Sie habe Probleme gehabt, einen Job zu finden und diesen dann auch zu behalten. Derzeit arbeitet sie als Küchenhilfe in einem Hotel.

Hanka Rackwitz wurde 1969 in Merseburg geboren. Größere Bekanntheit erlangte sie 2000 als Teilnehmerin von "Big Brother", wo sie nach einem Streit mit einem anderen Kandidaten Kultstatus erlangte. Ab 2009 stand sie jahrelang als Maklerin für die Vox-Serie "Mieten, kaufen, wohnen" vor der Kamera.

Hanka Rackwitz polarisierte bei erster Teilnahme im RTL-Dschungelcamp

Bei ihrer ersten Teilnahme im Dschungelcamp 2017 polarisierte die Sachsen-Anhalterin zwar, konnte mit ihrer Art aber dennoch die Herzen der Zuschauer gewinnen. Hinter dem Dschungelkönig Marc Terenzi belegte sie den zweiten Platz.

Die Daumen wurden ihr seinerzeit auch ganz besonders in Sachsen-Anhalt gedrückt: 2012 war Hanka Rackwitz in das Wasserschloss St. Ulrich in Mücheln (Saalekreis) gezogen. Ihre erfolgreiche Teilnahme am Dschungelcamp bedeutete damals auch für den Ort kostenlose Werbung.

IBES-Teilnehmerin Hanka Rackwitz litt unter Zwangsstörungen und Ängsten

Nach ihrer Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" setzte sich die 55-Jährige vor allem dafür ein, über Zwangsstörungen aufzuklären. Unter anderem schrieb sie das Buch "Ich tick nicht richtig", in dem sie über ihre eigenen Zwangsstörungen und Phobien berichtete. Auch für diverse Fernsehformate ließ sie sich damals in ihrem Alltag begleiten. Vor etwa sieben Jahren zog sich sich aus dem Showgeschäft zurück.

Heute, sagte sie RTL plus vor ihrer Teilnahme am Sommer-Dschungelcamp, gehe es ihr "zu 95 Prozent" besser. Durch das Wegfallen der Zwänge und nur noch wenige Ängste sei ganz viel Persönlichkeit nach vorne gekommen, so Rackwitz. "Und wie sich diese Person bewähren wird, da bin ich mal gespannt."