weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Kultur
    3. >
  3. TV & Streaming
    4. >

  4. Leute: Heidi Klum ein weiteres Mal bei „Project Runway“

Leute Heidi Klum ein weiteres Mal bei „Project Runway“

2018 war Heidi Klum bei der US-Castingshow „Project Runway“ ausgestiegen - in diesem Jahr kehrte sie als Gastgeberin zurück. Nun kann sich das deutsche Model auf eine weitere Staffel freuen.

Von dpa 22.10.2025, 02:32
Heidi Klum freut sich auf die 22. Staffel von „Project Runway“. (Archivbild)
Heidi Klum freut sich auf die 22. Staffel von „Project Runway“. (Archivbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Los Angeles - Heidi Klum (52) wird 2026 erneut als Moderatorin bei der US-Designer-Show „Project Runway“ den Ton angeben. Disney hat jetzt die 22. Staffel der Fashion-Sendung, in der junge Modeschöpfer gegeneinander antreten, angekündigt. Sie freue sich sehr darauf mit ihren Kollegen, darunter US-Designer Christian Siriano, 2026 zurückzukehren, schrieb Klum auf Instagram. Die Show erscheint auf „Freeform“, „Disney+“ und „Hulu“. 

In diesem Jahr hatte Klum bei der von Juli bis September laufenden 21. Staffel erstmals seit Längerem wieder die Gastgeberrolle übernommen. „Es hat sich angefühlt, wie Nach-Hause-Kommen“, sagte Klum zuvor dem „People“-Magazin. 

Längere Pause

Klum war im September 2018 nach 16 Staffeln als Moderatorin bei „Project Runway“ zusammen mit dem Modeberater Tim Gunn ausgestiegen. US-Model Karlie Kloss trat damals Klums Nachfolge an. 

In Deutschland hat Klum seit 2006 mit ihrer Castingshow „Germany's Next Topmodel“ (GNTM) auf ProSieben Erfolg.