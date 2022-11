Heiligabend wieder mit „Kevin“

Alle Jahre wieder! Auch an diesem Heiligabend gibt es den Flim „Kevin - Allein zu Haus“ mit Macaulay Culkin. In den letzten Jahren war der Weihnachtsklassiker stets der Quotensieger.

Berlin - In einem Monat ist Heiligabend: Das neunte Jahr in Folge läuft bei Sat.1 am 24. Dezember um 20.15 Uhr „Kevin - Allein zu Haus“ mit Macaulay Culkin.

In dem Film vergisst eine amerikanische Familie bei der Abreise in den Weihnachtsurlaub nach Europa ihren jüngsten Sohn. In den letzten Jahren war der Weihnachtsklassiker von 1990 stets der Quotensieger im Heiligabend-Abendprogramm.

Einen Tag zuvor zelebriert das deutsche Fernsehen eine weitere TV-Tradition: Seit Jahren zeigt das Erste am Freitag vor Heiligabend, was diesmal, wie zuletzt 2016, der 23. Dezember ist, den rührenden Film „Der kleine Lord“ mit Alec Guinness und Ricky Schroder. Der ARD beschert der britische Fernsehfilm aus dem Jahr 1980 (Originaltitel: „Little Lord Fauntleroy“) jedes Mal eine sehr gute Einschaltquote.