TV-Kommissarin Anna Loos ist wieder im Einsatz: Bei der Aufklärung eines Raubüberfalls geht Helen Dorn als verdeckte Ermittlerin ein hohes Risiko ein. Spannung zur besten Sendezeit.

LKA-Kommissarin Helen Dorn (Anna Loos) gibt sich als Ex-Stuntfahrerin aus Übersee aus - und imponiert damit einem früheren Motorradrennfahrer.

Hamburg - Zu Opernklängen ziehen zwei Motorräder malerisch ihre Kreise auf einer Rennstrecke in der Nähe von Hamburg. Bis eine Fahrerin aufs Gas drückt und entschlossen am anderen Fahrer vorbeizieht. LKA-Kommissarin Helen Dorn (Anna Loos) gibt sich als Ex-Stuntfahrerin aus Übersee aus und imponiert damit dem früheren Motorradrennfahrer Marian „Mo“ Tudor (Hanno Koffler). Doch Dorn verfolgt eigene Absichten. In Wirklichkeit setzt sie ihre besonderen Fähigkeiten ein, um einen komplizierten Fall zu lösen. Zu sehen im „Helen Dorn“-Fall „Adrenalin“ am Samstag (17. Januar) um 20.15 Uhr im ZDF.

Ein Geldtransporter wurde von Motorradfahrern überfallen, Schüsse sind gefallen, ein Wachmann wurde getötet, ein Motorradfahrer verletzt. Die Beute: Diamanten von Millionenwert.

Die Spur führt zur Motorradschule

Die Spur führt zu der Motorradschule von Mo Tudor. Mit Können und einigen sanften Tricks gewinnt Helen das Vertrauen des Bikers, unter dessen sanftmütiger Oberfläche ein Adrenalinjunkie lauert. Sie lernt Freunde und Familie kennen, darunter den hitzköpfigen Bruder Lucian „Lucca“ Tudor (Doğa Gürer) und seine Freundin Sybille „Sybill“ Kanther (Paula Kober), außerdem Mos querschnittgelähmte Freundin Rosalie „Rosa“ Grabowski (Laura de Boer). Sie alle eint die Suche nach dem Kick.

Helens Vorgesetzter Nedjo Kristic (Stipe Erceg) hat in dem Fall einen Verdacht: Die Bandenmitglieder schmuggeln Drogen. Doch der jüngste Überfall offenbart eine neue Brutalität und gibt Rätsel auf. Das Opfer hat Spuren von Kokain im Blut. „Die sind wie Geister“, sagt Kristic über die schwer zu fassenden Kriminellen.

Welche Rolle hat der geheimnisvolle Tierarzt?

Helen Dorn entscheidet sich daher, unkonventionelle Wege zu gehen und verdeckt zu ermitteln. Bald spielt Ziya „Doc“ Matar (Raymond Tarabay), ein libanesischer Tierarzt und stiller Teilhaber der beim Überfall geschädigten Sicherheitsfirma, eine ominöse Rolle. Mit eisiger Professionalität sucht Helen Dorn nach Beweisen, kommt Marian Tudor dabei allerdings bald näher als es ihr guttut.

Auch ihr Vater (Ernst Stötzner) muss dabei eine Rolle spielen. Dessen Bar in der Kleinen Freiheit nahe der Hamburger Reeperbahn wird zum Schauplatz einer Charade, die gehörig schiefgeht und an der auch Weyer (Tristan Seith) und Dr. Isabella Alighieri (Nagmeh Alaei) mitwirken. Alighieri scheint dabei ebenfalls eine eher ungesunde Nähe zu einem der Verdächtigen aufzubauen.

Film überzeugt vor allem mit stillen Momenten

Autor und Regisseur Friedemann Fromm ist mit „Helen Dorn - Adrenalin“ eine bis zuletzt spannende Krimi-Episode gelungen, die neben einer windungsreichen Handlung mit rasanten Verfolgungsjagden und Motorradartistik vor der Kulisse des Hamburger Hafens auch einiges an Action bereithält.

Am Ende überzeugt sie allerdings vor allem in den eher stillen Momenten. In der sich entwickelnden vertrauensvollen Beziehung zwischen Helen und Mo, den Hanno Koffler mit enormer spielerischer Bandbreite ausstattet. Eine ganz besondere Nähe offenbart er auch im Zusammenspiel mit seiner Freundin Rosa. „Ich nehme jeden Fall persönlich“, sagt die zumindest äußerlich unberührt wirkende Helen Dorn einmal. „Adrenalin“ entwickelt sich aus mehreren Gründen zu einem sehr persönlichen Fall für die Ermittlerin.