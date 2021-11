Hochzeit auf den ersten Blick in Thale: Bringt der Harz Anika und David Glück?

Zwei Menschen, die sich nicht kennen aber laut Wissenschaft prima zueinander passen, heiraten einander. Das ist das Konzept bei Hochzeit auf den ersten Blick. In Folge zwei der achten Staffel ging es in den Harz. Quedlinburg, Thale und Aschersleben hießen die Stationen für Anika und David. Bringt Sachsen-Anhalt dem jungen Ehepaar Glück?

Halle (Saale)/Thale/DUR/slo – In der zweiten Folge von „Hochzeit auf den ersten Blick“ 2021 ging es nach Sachsen-Anhalt. Allerdings nicht nach Halle, wo Kandidat Robert weiter auf seine passende Ehefrau wartet, sondern in den Harz.

Denn in der am Mittwochabend auf Sat1 ausgestrahlten Folge ging es vor allem um das Paar Anika und David. Beide sind zwar Nordlichter, erleben den vielleicht schönsten Moment ihres Lebens aber in Sachsen-Anhalt. Nach 2019 ist das Sende-Team erneut zum Heiraten nach Thale zurückgekehrt.

Hochzeit auf den ersten Blick: David und Anika nur beim ersten Kuss in Thale zögerlich

Die Kamera begleitet Braut Anika aus Hamburg zunächst nach Quedlinburg, wo sich die Braut auf die Trauung vorbereitet. Anschließend geht es nach Thale, wo sie dann auf David aus Lüneburg trifft – und ihn sofort heiraten soll. Der Kurpark mit viel Grün und Wasser bietet dafür die Kulisse, lediglich eine Tür haben die Macher der Sendung mitten in den Weg gezimmert – für den großen Auftritt der Braut.

Die 30 Jahre alte Testanalystin und der 27 Jahre alte Erzieher sind sich sofort sympathisch. Von einer „Engelserscheinung“, schwärmt der junge Mann beim ersten Anblick seiner Braut. „Das könnte klappen“, ist auch die sich sicher. Händchenhaltend sitzen beide schließlich vor der Standesbeamtin Gabriele Käßler und sagen schließlich auch „Ja“.

Nur beim ersten Kuss hapert es. Beide warten offensichtlich auf das traditionelle „Sie dürfen die Braut küssen“. Käßler meint dazu nur: „Wenn ich Sie dazu auffordern muss?“ Gefeiert wird bei den beiden frisch Vermählten schließlich in Aschersleben in der Weißen Villa, wo beide im Bestehornpark auch ein großes Feuerwerk genießen können.

Hochzeit auf den ersten Blick: Simone und Michael in den Flitterwochen

Schon einen Schritt weiter ist das erste Paar der Staffel, Simone und Michael. Beide werden in die Flitterwochen auf der Kanaren-Insel La Palma begleitet, wo sie im Leuchtturm-Hotel Faro de Punta unter anderem eine Tango-Stunde bekommen. Beide machen vor der Kamera weiter einen extrem harmonischen Eindruck.

Hochzeit auf den ersten Blick: Die nächsten Pare stehen fest

In Folge zwei „matchen“ die Experten zudem zwei weitere Paare. Laut den Experten passen Ralf aus Berlin und Manuela aus Dortmund perfekt zueinander. Beide sind die „Senioren“ der aktuellen Staffel und tatsächlich jeweils schon Großeltern.

Zudem sollen die beiden Thüringer Simone und Marcus zusammengeführt werden. Beide sind in der aktuellen Folge vom „Du bist dabei“ bis zum Kauf des Hochzeits-Outfits zu sehen. In der kommenden Folge steht dann also mindestens bei diesem Paar die Trauung an.

Hochzeit auf den ersten Blick: Was wird aus dem Hallenser Robert?

Kandidat Robert aus Halle spielt auch in Folge zwei von Hochzeit auf den ersten Blick 2021 keine Rolle. Allerdings steht inzwischen fest: Unter den verbliebenen Singles der Staffel, bleibt für ihn nur noch die Brandenburgerin Juliane übrig. Und wie die sich nach dem Ende des Hochzeits-Experimentes entscheiden wird, hat bereits Folge eins verraten.