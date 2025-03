Halle (Saale).- Bald ist es wieder so weit! Am 28. April 2025 beginnt die Frühlingsstaffel „Die Höhle der Löwen”. Die Gründer-Show kehrt mit neuen Gründern, exklusiven Deals und einem Abschied von drei Löwen bei Vox zurück.

Schon eine Woche vor der Ausstrahlung im Fernsehen werden alle Folgen auf RTL+ verfügbar sein.

Diese drei Investoren verabschieden sich aus "Die Höhle der Löwen"

In der 17. Staffel von „Die Höhle der Löwen” sind Unternehmerin Dagmar Wöhrl (70), Beauty-Profi Judith Williams (53), Handelsprofi Ralf Dümmel (58), Wirtschaftsexperte Carsten Maschmeyer (65) sowie Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler (41) dabei, um in gute Projekte zu investieren.

Außerdem an Bord: Konzernchef Nils Glagau (49), Meinungsbilderin und Diversity-Expertin Tijen Onaran (39) und Food-Experte Tillman Schulz (35). Sie kämpfen wieder um die besten Deals. Diese drei Investoren feiern in der kommenden Staffel jedoch auch ihren Abschied.

Glagau und Schulz würden auf eigenen Wunsch gehen, wie bereits im Dezember 2024 bekannt gegeben worden war. Onaran habe bereits im September 2024 von anderen Zukunftsplänen gesprochen, so RTL

Mutige Gründer und Promis bei der 17. Staffel "Die Höhle der Löwen"

In der neuen Staffel "Die Höhle der Löwen" trauen sich wieder mutige Gründer vor die Löwen. Dabei geht es um innovative Geschäftsideen, große Visionen und den Kampf um ein gutes Investment.

Was erwartet die Fans in der Frühjahrsstaffel? Es gebe in der neuen Staffel unter anderem rechtlich noch nicht ganz gesicherte Produkte wie eine essbare Gleitcreme sowie ein Fitness-Konzept, das Aerobic im klassischen 1980er-Jahre-Look neu konzipiert, berichtet Focus.

Dazu gesellen sich folgende Promis: Skisprung-Star und Unternehmer Sven Hannawald (50), die drei Promi-Köche Meta Hiltebrand (41), Lucki Maurer (44) und Mike Süsser (54) sowie Schauspieler Steve Windolf (43).

Alle fünf Promis treten den Investoren bei "Die Höhle der Löwen" gegenüber.