Derzeit grassiert im deutschen Fernsehen ein Virus namens "Sommerpause". Diverse Serien und Shows hat es bereits erwischt. Und auch die Arztserie "In aller Freundschaft" bleibt davon nicht verschont.

Wann die Serie "In aller Freundschaft" aus der Sommerpause zurückkehrt

Die Arztserie "In aller Freundschaft" geht in die Sommerpause.

Leipzig. – Die ARD-Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" sind bereits in der Sommerpause. Auch die Talkshows "Maischberger", "Maybritt Illner" und "Markus Lanz" pausieren derzeit. Und auch Fans von "In aller Freundschaft" werden wohl eine Zeit lang auf neue Folgen verzichten müssen.

Immerhin erhalten die Fans der beliebten Arztserie ein kleines Trostpflaster: Statt mit Sport oder anderen Filmen werden auf dem Sendeplatz alte Folgen zu sehen sein.

ARD zeigt Wiederholungen von "In aller Freundschaft"

Und schön sollen die alten Folgen werden, denn glaubt man dem ARD-Programmkalender, wird in allen Wiederholungen geheiratet. So läuft am Dienstag, 29. Juli, um 21 Uhr die Folge 426 mit dem Titel "Sarahs Hochzeit" im Fernsehen.

Eingefleischte Kenner der zwölften Staffel dürften sich daher schon mal die Taschentücher bereitlegen – die Episode endet tragisch.

Und wann gibt es wieder neue Folgen? Wer wissen will, wie es nach Folge 1103 weitergeht, der muss sich bis zum 2. September gedulden. Dann kehrt "In aller Freundschaft" mit neuen Geschichten aus der Sachsenklinik wieder zurück.