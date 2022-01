Konkurrenz für GNTM? RTL-Dschungelcamp bekommt Primetime-Sendeplatz

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Aktuell läuft auf RTL bereits die 15. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, doch bei den Fans gibt es offenbar keine Abnutzungserscheinungen.

Rund 3,56 Millionen Zuschauer schalteten bei der Sendung am Sonntagabend ein, das reichte immerhin für einen Marktanteil von 18,4 Prozent. Vom Erfolg beflügelt geht der Sender jetzt in die Offensive und verschiebt zwei Ausgaben auf die beste Sendezeit.

Laut der aktuellen Programmvorschau von RTL soll das Dschungelcamp am 27. Januar und am 3. Februar nicht wie gewohnt um 22.15 Uhr, sondern bereits um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden. Damit stellt sich der Sender gleich gegen zwei Primetime-Schwergewichte: Während die Show am 27. Januar mit dem Finale von „The Masked Dancer“ konkurriert, steht am 3. Februar die Premiere der neuen Staffel von „Germanys Next Topmodel“ auf dem Plan.

Warum sich RTL für die Verschiebung entschieden hat, ist unklar. Es bleibt abzuwarten, welche Sendung sich am Ende durchsetzen wird.