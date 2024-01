Am 19. Januar 2024 startet die 17. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus". Jetzt machte die Tierrechtsorganisation Peta dem Sender RTL ein spektakuläres Angebot.

Magdeburg/DUR. - Die Tierrechtsorganisation Peta will laut eigenen Angaben 100.000 Euro an den Sender RTL zahlen, sofern dieser das Dschungelcamp dieses Jahr und in Zukunft tierfreundlich und komplett vegan gestaltet.

"Letztes Jahr verspeisten die Teilnehmenden unter anderem Ziegenaugen und tierische Eingeweide wurden auf sie abgeworfen, Insekten mussten als lebende Kulisse für Prüfungen herhalten", heißt es in einer Pressemitteilung.

IBES: Peta will das Dschungelcamp in eine tierleidfreie Zone verwandeln

Tiere für eine bessere Quote im Live-Fernsehen auszubeuten, sei ekelhaft und schändlich. Mit dem Geld von PETA könne das Camp in eine tierleidfreie Zone umgewandelt werden.

Gegenüber des Online-Portals Watson erklärte ein Sprecher des Senders, dass Jede Tierbeteiligung in der Show vorab der australischen Tierschutzorganisation RSPCA Notification of Animal Usage zur Abnahme und Freigabe vorgelegt werde. Ohne diese Abnahme fände keine Dschungelprüfung mit lebenden Tieren statt. Zudem werde sowohl vorher als auch nachher die Unversehrtheit der Tiere überprüft. Für die Dschungelprüfungen müsse kein Tier extra sterben, da es sich beispielsweise um Fleischabfälle lokaler Metzgereien handle.

Seit 2004 schickt RTL mehr oder weniger bekannte Promis ins Dschungelcamp. Am Freitag, 19. Januar 2024, fängt die 17. Staffel der Sendereihe an. Moderiert wird die Show von Sonja Zietlow und Jan Köppen, der Daniel Hartwich ablöste.