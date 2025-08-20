Die Spannung hat ein Ende: Stefan Mross hat den offiziellen Starttermin der neuen Staffel von "Immer wieder sonntags" verkündet. Die ARD hatte zuvor nur einen groben Zeitrahmen genannt – jetzt dürfen sich Fans auf ein konkretes Datum freuen.

"Immer wieder sonntags": Dann starten die neuen Folgen der Schlager-Show mit Stefan Mross

Der Termin für die neue Staffel von "Immer wieder sonntags" hat Stefan Mross in der letzten Live-Sendung verraten.

Rust. – Stefan Mross hat im großen Staffelfinale von "Immer wieder sonntags" live im Ersten den Starttermin für die neue Saison verraten.

Nach einer bewegenden Pause meldete sich der 49-Jährige am 31. August 2025 mit seinem vorerst letzten Auftritt auf der ARD-Bühne zurück – und sorgte mit der Bekanntgabe des Termins für eine unerwartete Überraschung.

Extra-Sendung mit Höhepunkten von "Immer wieder sonntags"

Zum Abschluss gab Stefan Mross einen dezenten Hinweis auf die Rückkehr: "Es sind nur noch ein paar Jahreszeiten – Herbst, Winter und Frühling – dann sehen wir uns nächstes Jahr, direkt nach Pfingsten, wieder!"

Lange wurde spekuliert, nun ist es raus: Die neue Staffel beginnt am 31. Mai 2026 im Ersten. Die ARD hatte sich zuvor mit einem "voraussichtlich im Juni" noch bedeckt gehalten.

„Immer wieder sonntags“ seit 30 Jahren in der ARD

Die Musikshow "Immer wieder sonntags" wurde seit 1995 live aus dem Europa-Park in Rust von der ARD übertragen. 2005 übernahm Stefan Mross die anfänglich von Max Schautzer moderierte Sendung.

Seit 2022 wird die Show nicht mehr direkt aus dem Europa-Park gesendet, sondern aus dem wenige Kilometer entfernten Wasserpark Rulantica.

Am 10. August 2025 feierte Mross das 30-jährige Jubiläum der Schlagersendung.

Aufzeichnungen von "Immer wieder sonntags" können in der ARD-Mediathek abgerufen werden.