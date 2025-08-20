In der Schlagersendung "Immer wieder sonntags" werden auch am 31. August wieder zahlreiche Sängerinnen und Sänger mit von der Partie sein, wenn Stefan Mross die Show moderiert. Doch das ist noch nicht sicher.

"Immer wieder sonntags": Das sind die Gäste am 31. August – Wird Stefan Mross moderieren?

Seit 2005 moderiert Stefan Mross die ARD-Schlagersendung "Immer wieder sonntags".

Rust. – Auch am 31. August 2025 findet pünktlich um 10.03 Uhr die Show "Immer wieder sonntags" in der ARD statt. Ob Stefan Mross allerdings das Staffelfinale der Sendung moderieren wird, ist derzeit noch unklar.

Am vergangenen Sonntag sprang Stefanie Hertel auf expliziten Wunsch von Mross als Moderatorin bei "Immer wieder sonntags" ein. Der Grund dafür: Stefan Mross' Mutter war ein paar Tage zuvor gestorben.

Beatrice Egli tritt bei "Immer wieder sonntags" auf

Die gebürtige Schweizerin wurde 2013 als Gewinnerin der zehnten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" berühmt. Ihre erste Single nach der DSDS-Teilnahme hieß "Mein Herz" und stieg in der ersten Verkaufswoche auf Platz eins der deutschen, österreichischen und Schweizer Singlecharts ein.

Beatrice Egli tritt als Gast bei "Immer wieder sonntags" auf. (Foto: Imago/Manuel Stefan)

Seit 2024 sitzt Egli auch in der Jury von DSDS. Davor war sie auch als Moderatorin und Gast in verschiedenen TV-Formaten unterwegs. Musikalisch kann sie auf inzwischen neun Studioalben zurückblicken, zwei davon wurden vor ihrem großen Erfolg bei DSDS produziert.

Inka Bause zu Gast in der Schlagershow

Auch die deutsche Schlagersängerin und Moderatorin, Inka Bause wird am 31. August 2025 bei "Immer wieder sonntags" zu Gast sein. Die gebürtige Leipzigerin feiert in diesem Jahr ihr 40. Bühnenjubiläum.

Auch Inka Bause wird am 31. August bei "Immer wieder sonntags" auftreten. (Foto: Imago/Star-Media)

Vielen wird sie vor allem als Moderatorin von "Bauer sucht Frau" bekannt sein Doch anlässlich ihres Jubiläums meldet sich Bause auch mit einem neuen Album und einer Tournee zurück. Die Tour startet am 22. Oktober im Steintorvarieté in Halle.

Das sind die Gäste bei "Immer wieder sonntags" am 31. August 2025

"Immer wieder sonntags" seit 30 Jahren in der ARD

Die Musikshow "Immer wieder sonntags" wird seit 1995 live aus dem Europa-Park in Rust von der ARD übertragen. 2005 übernahm Stefan Mross die anfänglich von Max Schautzer moderierte Sendung.

Seit 2022 wird die Show nicht mehr direkt aus dem Europa-Park gesendet, sondern aus dem wenige Kilometer entfernten Wasserpark Rulantica.

Am 10. August 2025 feierte Mross sein 30-jähriges Jubiläum bei der Schlagersendung.

"Immer wieder sonntags" läuft sonntags um 10.03 Uhr in der ARD. Zudem können die Aufzeichnungen in der Mediathek abgerufen werden.