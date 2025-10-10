Die ARD räumt den Sendeplatz am 14. Oktober von "In aller Freundschaft" für ein emotionales Drama. Wie lange müssen Fans auf die Sachsenklinik verzichten?

Neue Mini-Serie statt Sachsenklinik: Das steckt hinter dem ARD-Serienwechsel

"In aller Freundschaft" macht Platz für eine neue ARD-Serie.

Magdeburg/Halle (Saale). - Fans der Serie „In aller Freundschaft“ müssen sich auf eine Pause einstellen. Die beliebte Krankenhausserie macht am Dienstag, 14. Oktober 2025, Platz für eine neue Miniserie.

Statt der gewohnten Folge aus der Sachsenklinik zeigt die ARD an zwei aufeinanderfolgenden Abenden das Drama „Hundertdreizehn“, das sich mit den Folgen eines tragischen Busunglücks beschäftigt.

Neue ARD-Serie „Hundertdreizehn“ ersetzt „In aller Freundschaft“

Am Dienstag, 14. Oktober, sowie am darauffolgenden Mittwoch strahlt die ARD die sechsteilige Produktion „Hundertdreizehn“ aus. Drei Folgen werden an beiden Abenden jeweils von 20.15 bis 22.30 Uhr hintereinander gesendet.

So laufen alle Episoden der Serie hintereinander, wodurch das Publikum die Geschichte ohne wöchentliche Wartezeiten erleben kann.

Inhaltlich geht es um ein schweres Busunglück, dessen Auswirkungen auf das Leben von Angehörigen, Ermittlern und Zeugen gezeigt werden. Der Titel spielt auf eine statistische Zahl an. 113 Menschen sollen im Schnitt direkt oder indirekt von einem tödlichen Unfall betroffen sein.

„In aller Freundschaft“: Rückkehr in die Sachsenklinik am 21. Oktober

Fans der Sachsenklinik müssen sich nicht sorgen, denn die Serie pausiert nur für eine Woche. Ab Dienstag, 21. Oktober, läuft „In aller Freundschaft“ wieder regulär um 21 Uhr mit der Folge „Täuschungen“ aus Staffel 28. Damit bleibt der langjährige Sendeplatz bestehen.

Seit 1998 zählt „In aller Freundschaft“ zu den erfolgreichsten Formaten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Produziert in Leipzig, gehört die Serie zu den beliebtesten Dauerbrennern der ARD und lockt wöchentlich Millionen Zuschauer vor den Bildschirm.