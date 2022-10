„Joko und Klaas live“: Moderatoren übergeben Instagram-Accounts an iranische Frauenrechtlerinnen

Am Mittwoch löschten die Moderatoren Joko und Klaas überraschend sämtliche Inhalte ihrer Instagram-Accounts. In ihren 15 Minuten Sendezeit im Rahmen von „Joko & Klaas live“ erläuterten die Moderatoren, was dahintersteckt.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR - In der Spielshow „Joko & Klaas gegen ProSieben“ haben die beiden Moderatoren am Dienstag erneut 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung gewinnen können. Im Rahmen ihrer Sendung „Joko & Klaas live“ stellten sie am Mittwochabend auf ProSieben die Proteste im Iran in den Vordergrund.

„Joko & Klaas“ widmen Sendezeit Protesten im Iran

Im Iran protestieren Frauen nun bereits seit sechs Wochen für ihre Rechte. Bei den Demonstrationen gab es bislang zahlreiche Tote und Verletzte, unzählige Menschen wurden verhaftet. Mit Internetsperren will die Regierung des Landes verhindern, dass über die Vorfälle berichtet wird. Dennoch zeigen viele ihren Protest auch in sozialen Netzwerken.

Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umlauf übergeben Instagram-Kanäle

Im Rahmen der Sendung kamen auch die beiden Frauenrechtlerinnen Azam Jangravi und Sarah Ramani zu Wort, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Gewalt im Iran öffentlich zu machen.

Um ihrem Anliegen Gehör zu verschaffen, übergaben Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umlauf ihre privaten Instagram-Accounts im Rahmen der Sendung auf unbestimmte Zeit an die Aktivistinnen.

Die Moderatoren hoffen, dass sie mit ihrer Reichweite dazu beitragen können, dass mehr Menschen über die Zustände im Iran informiert werden.