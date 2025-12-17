"ZDF Besseresser" Lilly Temme versucht gemeinsam mit Koch Tim Armann und Verbraucherschützerin Dr. Britta Schautz unter fünf Proben herauszufinden, welches der beste Ketchup ist. Der Geschmackssieger kommt aus dem Osten.

In der Fernsehsendung "ZDF Besseresser" wurden verschiedene Tomatenketchups getestet. Eine Ketchup-Marke aus dem Osten hat dabei überzeugt.

Magdeburg/Halle (Saale). - Was ist das beste Ketchup? Das hat "Besseresserin" Lilly Temme gemeinsam mit Koch Tim Armann und Verbraucherschützerin Dr. Britta Schautz in einem Test herausgefunden. Und der Gewinner ist ein echtes Ost-Produkt.

Doch von vorn: Gekostet werden in einem Clip der "Besseresser" auf Youtube das Tomatenketchup der Marken "Hela", "Alnatura", "Heinz", "Werder" und "Gut & Günstig". Probiert werden die jeweiligen Kostproben gemeinsam mit einer Portion Pommes.

Tomatenketchup im Test bei "ZDF besseresser"

"Es ist absurd, wenn man mal richtig hin schmeckt, wie süß oder sauer so ein Ketchup wirklich ist", resümiert Armann bereits nach der ersten Kostprobe von "Heinz".

Das Ketchup von "Alnatura" schmeckt für Schautz mehr nach Tomate. Armann schmeckt noch andere Aromen heraus und findet das Ketchup insgesamt gut. Bei der Eigenmarke "Gut & Günstig" fehlen ihm die Aromen hingegen.

Bisher, da sind sich die zwei Tester einig, schmecken die Ketchupkostproben jedes Mal komplett anders. Beim nächsten Bissen mit "Werder"-Ketchup stellen Schautz und Armann eine Currynote fest. Und bei "Hela" fehlt ihnen der tomatige Geschmack.

Zeit für das erste Fazit: Für Armann steht "Werder" an erster Stelle, gefolgt von "Alnatura", "Heinz" und "Hela". Den letzten Platz vergibt er an "Gut & Günstig".

Ein Blick auf die Inhaltsstoffe von Tomatenketchup

Doch nicht nur den Geschmack bewerten die Experten. Die nächste Fahrt geht ins Labor, um die Inhaltsstoffe analysieren zu lassen. Wie Temme berichtet, sind vor ein paar Jahren Schimmelpilzgifte in Ketchupflaschen gefunden worden.

Bei der Auswertung sind nur die Proben von "Werder" und "Hela" frei von Schimmelpilzgiften. In den anderen drei Proben werden diese in geringen, aber unbedenklichen Mengen nachgewiesen.

Mit Blick auf den Tomatenmark- und Zuckergehalt sortieren Armann und Schautz ihre Liste ein klein wenig um:

1. "Werder" mit 58 Prozent Tomatenmark und 17 Gramm Zucker auf 100 Gramm

2. "Alnatura" mit 76 Prozent Tomatenmark und 20 Gramm Zucker auf 100 Gramm

3. "Hela" mit 80 Prozent Tomatenmark und 17,2 Gramm Zucker auf 100 Gramm

4. "Gut & Günstig" mit 72 Prozent Tomatenmark und 18,5 Gramm Zucker auf 100 Gramm

5. "Heinz" mit 148 Gramm Tomatenmark auf 100 Gramm Tomatenketchup und 22,8 Gramm Zucker auf 100 Gramm

Wie groß sind die Preisunterschiede zwischen "Heinz", "Werder", "Alnatura", "Gut & Günstig" und "Hela"?

Die dritte Kategorie, die Armann und Schautz unter die Lupe nehmen, ist der Kaufpreis. Hier zeichnen sich deutliche Unterschiede ab.

1. "Gut & Günstig" für 2,58 Euro pro Liter

2. "Werder" für 5,09 Euro pro Liter

3. "Alnatura" für 5,38 Euro pro Liter

4. "Heinz" für 6,98 Euro pro Liter

5. "Hela" für 9,30 Euro pro Liter

Welches Tomatenketchup schneidet bei den Testern am besten ab?

Tim Armann und Dr. Britta Schautz haben nach drei Runden ihren Favoriten gewählt. "Geschmack geht vor Inhaltsstoffe", sagt Armann. Für ihn und auch für Schautz landet das Ketchup von "Werder" aus Brandenburg auf dem ersten Platz.

Danach folgen "Alnatura", "Heinz" sowie "Gut & Günstig". Aufgrund des sehr hohen Preises landet "Hela" auf dem letzten Platz.