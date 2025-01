Bisher hat Schauspielstar Corinna Harfouch vor allem in ernsten Rollen wie im mehrfach ausgezeichneten Drama „Sterben“ begeistert. In „Kundschafter des Friedens 2“ trumpft sie als Komödiantin auf.

Berlin - Die ins Rentenalter gekommenen Ex-Stasi-Spione aus dem Kinohit „Kundschafter des Friedens“ sind wieder da. In etwas anderer Besetzung als bei ihrem ersten Filmabenteuer von 2017 stolpern sie dieses Mal durch Kuba. Der lockende finanzielle Gewinn ist für die Alt-Agenten natürlich nur eine Nebensache. Es geht ihnen vor allem darum, eines der letzten Erbstücke der untergegangenen DDR zu retten: eine Insel, die Kubas Staatschef Fidel Castro einst ihrem früheren Boss Erich Honecker geschenkt hat.

Was wie ein schlechter Witz klingt, hat einen realen Hintergrund: Tatsächlich hat Castro Honecker 1972 symbolisch eine Insel vor der Küste Kubas vermacht. Symbolisch heißt: Zur DDR gehörte die Insel nie - sie blieb kubanisch. Worum sich die Komödie nicht schert. Diesbezüglich schlägt die Fantasie einen Purzelbaum. Was sie in der überdrehten Story oft tut. Die Rentner-Riege trottelt nämlich von einem Fehlschlag zum nächsten.

Star der schrägen Story ist eine durchtriebene Lady namens Helene. Scheinbar hat sie alle Fäden fest in der Hand. Doch selbst die cleverste Ganovin kommt irgendwann ins Stolpern. Oder nicht? Corinna Harfouch agiert mit Grandezza und Sex-Appeal. Augenzwinkernd parodiert sie manch dussliges Luder-Klischee der Filmhistorie. An ihrer Seite albert viel Schauspielprominenz wie Katharina Thalbach und Henry Hübchen. Die komischsten Szenen aber gehören Corinna Harfouch als Karikatur eines Vamps à la Marlene Dietrich. Urkomisch!