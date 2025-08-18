Lena Gercke macht einen Kurz-Besuch bei der Investoren-Show „Höhle der Löwen“ – und ist überrascht, wie herzlich sie im „Rudel“ aufgenommen wird. Ein Projekt weckt sofort ihr Interesse.

Köln - Model und Unternehmerin Lena Gercke wird Gast-Investorin bei der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“. Die 37-Jährige, die eine eigene Modemarke aufgebaut hat, werde das bekannte „Löwen-Rudel“ in einer Ausgabe am 15. September (Vox, bereits vom 8. September an auf RTL+) ergänzen, teilte der Sender mit.

„Ich finde es einfach unfassbar spannend, auf neue Ideen zu stoßen“, sagte Gercke über die Hoffnungen, die sie mit dem Format verbinde. „Ich bin mit der Einstellung hingegangen: Wenn etwas dabei ist, das mich richtig anspricht, dann bin ich dabei.“ Bei einem vorgestellten Projekt sei sie auch „sehr positiv überrascht“ worden. „Da hatte ich sofort ein gutes Bauchgefühl und dachte: "Das könnte was für mich sein."“

In der Show stellen Gründer Erfindungen oder Geschäftsideen vor und suchen Geldgeber. Dabei müssen sie sich den hartnäckigen Fragen der Investoren stellen - der „Löwen“. Sie entscheiden, ob sie mit Geld einsteigen wollen oder nicht. Manche Gründer ziehen enttäuscht von dannen, andere sind so begehrt, dass die Investoren Konkurrenzkämpfe um den besten „Deal“ ausfechten. Der Sender wird nicht müde zu betonen, dass die „Löwen“ dabei ihr eigenes Geld einsetzen.

Die neue Staffel startet am 25. August. Zum „Löwen“-Ensemble zählen diesmal Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Janna Ensthaler und Frank Thelen. Als zweiter Gast-„Löwe“ ist neben Gercke Christian Miele vorgesehen, der im Staffel-Finale auftreten wird.

Positive Erfahrungen

„Ich war positiv überrascht, wie herzlich ich in der Runde aufgenommen wurde und wie unkompliziert alles ablief“, berichtete Gercke vom Aufeinandertreffen mit dem Stamm-Personal. Carsten Maschmeyer etwa sei „super sympathisch“ gewesen - und Ralf Dümmel sei ein „Herzensmensch“.

Gercke wurde 2006 bekannt, als sie die erste Staffel von Heidi Klums Castingshow „Germany's Next Topmodel“ gewann. Mittlerweile ist sie auf dem Modemarkt erfolgreich. Unter anderem entwarf sie 2024 Trikots für die Fußballerinnen des FC Bayern.