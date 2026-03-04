Trotz Erkältung und Fieber stand Anna-Carina Woitschack bei "Let's Dance" auf dem Tanzparkett. Mit ihrem Jive holte sie die zweitbeste Punktzahl des Abends. Nach der Kennenlernshow zählt sie jetzt zu den Favoriten.

Trotz Fieber tanzt sie bei "Let's Dance": Nach ihrem Auftritt bekam Anna-Carina Woitschack ganze 21 Punkte von der Jury.

Köln/Dessau/DUR. – Anna-Carina Woitschack hat bei "Let's Dance" trotz Fieber und Erkältung einen starken ersten Auftritt hingelegt. In der Kennenlernshow am 27. Februar überzeugte die 33-Jährige aus Dessau die Jury und das Publikum. Mit ihrer Tanzeinlage katapultierte sie sich direkt in die Spitzengruppe.

Anna-Carina Woitschack: Starker Auftakt bei "Let's Dance" trotz Krankheit

Schon am Morgen vor der Livesendung kämpfte die Sängerin jedoch mit erhöhter Temperatur und einer hartnäckigen Erkältung. Ein Ausfall stand für sie dennoch nicht zur Debatte.

"Die Füße sind extrem geschwollen. Man geht abends ins Bett und denkt: 'Morgen wird das nichts mehr', aber irgendwie geht es dann doch weiter", schilderte sie im Gespräch mit dem Magazin Bunte.

Bis zu zehn Stunden Training täglich forderten ihren Tribut. Doch Aufgeben sei für sie keine Option gewesen.

Nach Tanz von Anna-Carina Woitschack: Lob von "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi

Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Joel Mattli präsentierte Woitschack einen energiegeladenen Jive. Dafür erhielt sie starke 21 Punkte und erreichte damit das zweitstärkste Resultat des Abends. Nur ihr Mitstreiter Joel lag mit 22 Zählern knapp vor der Dessauerin.

Für Aufsehen sorgte vor allem das Urteil von Juror Joachim Llambi. Der sonst für seine Strenge bekannte Wertungsrichter schwärmte nach der Show von Woitschacks Auftritt: "Der beste Tanz, den ich jemals in einer Kennenlernshow gesehen habe." Ein Ritterschlag, mit dem die Sängerin nicht gerechnet hatte, so die Bunte.

Nach der Auftaktsendung zählt Anna-Carina Woitschack zu den aussichtsreichsten Kandidaten für den Sieg dieser Staffel von "Let's Dance", wie Merkur schreibt. In den kommenden Shows tanzt sie an der Seite von Profitänzer Evgeny Vinokurov, mit dem sie sich schnell eingespielt habe.

Anna-Carina Woitschack bei "Let's Dance": Fokus auf Tanz-Training

Privat musste Woitschack zuletzt einen Rückschlag verkraften. Kurz vor Staffelstart machte sie das Ende ihrer Beziehung öffentlich. Wirkt sich die Trennung auf ihre Performance bei "Let's Dance" aus? "Der Fokus liegt komplett auf dem Training. Für irgendwas anderes habe ich weder Zeit noch Nerven", sagte sie der Zeitschrift.

Bekannt wurde sie Sängerin durch ihre Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar". 2023 gewann sie die RTL-Show "Die Verräter – Vertraue niemandem!" und belegte beim Dschungelcamp 2025 den siebten Platz.

Anna-Carina Woitschack lebt seit 2024 in Dessau-Roßlau. Da ihre Eltern in der Altmark verwurzelt waren, lernte sie Sachsen-Anhalt schon von klein auf kennen.