München - Makaberer Humor und eine schräge Story gehören zu den Markenzeichen der erfolgreichen ZDF-Reihe „München Mord“. Daran mangelt es auch in der neuesten Folge mit dem Untertitel „Der gute Mann vom Herzogpark“ nicht. Das Autoren-Duo Matthias Kiefersauer und Alexander Liegl serviert den Zuschauern zusammen mit der Regisseurin Maris Pfeiffer einen unterhaltsamen, grotesken Krimifall rund um das eigenwillige Ermittlertrio. Das ZDF zeigt „München Mord - Der gute Mann vom Herzogpark“ am Samstag, 4. November, um 20.15 Uhr.

Der Herzogpark gehört zu den schicken Ecken in München. In einer ebenso schicken Villa lebt der Multimillionär Dr. Schön samt Gattin Almuth (Walter Hess und Kathrin Ackermann). Zwischen den beiden scheint es zu kriseln. Jedenfalls quetscht Dr. Schön seine Frau beim Rückwärtseinparken gegen die Garagenwand - tödlich.

Kriminalrat Zangel (Christoph Süß) bescheinigt Dr. Schön pauschal eine weiße Weste, schließlich sei dieser ein integerer Mann. Den Kommissaren Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen), Ludwig Schaller (Alexander Held) und Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) kommt das sofort verdächtig vor. Sie ermitteln und stoßen auf Ungereimtheiten.

Geht es um das Erbe?

Dr. Schön, der nach einem Schlaganfall angeblich nicht mehr sprechen kann, wird beim Telefonieren erwischt. Die Haushaltshilfe Natascha Zeller (Jana Roth) ist der Polizei gegenüber kurz angebunden und scheint dem Herrn Dr. Schön über den Haushalt hinausgehende Dienste angeboten zu haben. Der Millionär stürzt jedenfalls schon bald tödlich die Treppe in seiner Villa hinab. Und wenig später finden die Kommissare Natascha Zeller tot in ihrer Badewanne.

Geht es bei der Serie an Todesfällen um das Erbe? Kommissar Neuhauser ermittelt beim Nachlassgericht und gerät dort in private Turbulenzen. Auch Flierl ist privat in die Angelegenheit verwickelt. Denn die stets so einsame und sehnsüchtige Kommissarin hat Anschluss in einem Chor gefunden. Dort singt prompt auch der Notar des Dr. Schön. Und der ist ein undurchsichtiger, um nicht zu sagen unangenehmer Zeitgenosse.

Am Ende dieses gewohnt heiteren München-Krimis gelingt es dem Ermittlertrio, einen Tatverdächtigen festzunehmen. Und Chef Zangel ist wieder fein raus.