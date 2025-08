Schauspielerin Lindsay Lohan ist in der Fortsetzung der Teenie-Komödie „Freaky Friday“ zu sehen. Bei einem Gespräch mit Journalisten in Berlin geht es auch um Jogginghosen und Blazer.

Berlin - US-Schauspielerin Lindsay Lohan hat Einblicke in ihren Umgang mit Mode gegeben - und in die Erfahrungen mit Paparazzi. „Ich habe das Gefühl, dass ich mein ganzes Leben lang Mode genutzt habe“, sagte Lohan bei einem Pressegespräch zu ihrem neuen Film „Freakier Friday“. Es sei ein sehr starkes Mittel, um sich selbst auszudrücken.

„Wenn meine Generation früher von Paparazzi fotografiert wurde, war es so: Wenn man eine Jogginghose und ein T-Shirt trug, sah es so aus, als hätte man einen schlechten Tag - und das war eine Story“, erzählte die 39-Jährige. „Aber wenn man schwarze Leggings und einen Blazer und ein schwarzes Oberteil oder ein Hemd trug, sah es so aus, als hätte man alles im Griff.“

„Freaky Friday“-Fortsetzung kommt am Donnerstag ins Kino

Auch in „Freakier Friday“ habe sie die Möglichkeit gesehen, die Figuren durch ihre Kleidung zu verändern, sagte Lohan. Generell arbeite sie bei jedem ihrer Filme immer sehr eng mit der Kostümabteilung und der Garderobenabteilung zusammen.

Die Schauspielerin wurde Anfang der 2000er mit Komödien wie „Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag“ und „Girls Club – Vorsicht bissig!“ weltbekannt. Danach hatte sie unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer und Drogenbesitzes Ärger mit der Justiz, und ihre Karriere lag für lange Zeit brach. Erst vor wenigen Jahren ließ Lohan diese wieder neu aufblühen.

Am kommenden Donnerstag (7. August) kommt nun die „Freaky Friday“-Fortsetzung mit „Freakier Friday“ in Deutschland ins Kino. Lohan und Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis spielen in der Teenie-Komödie erneut Mutter und Tochter, die unfreiwillig in fremden Körpern aufwachen.