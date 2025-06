Köln - Nach dem Abschied von der Realityshow „Temptation Island“ bleibt Moderatorin Lola Weippert dem Genre weiterhin treu. Der Streaming-Dienst Prime Video will noch in diesem Jahr ein neues Dating-Format mit dem Titel „FBoy Island“ veröffentlichen, wie er bei einer Programmpräsentation in Köln ankündigte. Die Sendung spiele an einem „Traumstrand“ in der Dominikanischen Republik - und Weippert präsentiere sie.

In der Show wollen den Angaben zufolge drei Frauen die Liebe ihres Lebens finden. Die Chancen dafür stehen eigentlich auch gar nicht schlecht, denn sie treffen auf eine Gruppe Männer, die um ihr Herz kämpfen. Der Haken: Während einige von ihnen - die „Nice Guys“ - ehrliche Absichten haben, ist ein anderer Teil der Männerschar einzig am Preisgeld und keineswegs an wahrer Liebe interessiert - das sind die titelgebenden „FBoys“. Die schwierige Aufgabe der Frauen ist es, die guten Kerle von den Liebesgaunern zu unterscheiden. Die Show soll ab dem vierten Quartal 2025 verfügbar sein.

Die ewige Frage: Wer spielt ein falsches Spiel?

„Man merkte schon, dass es bei gewissen Menschen geknistert hat, von vorneherein“, berichtete Weippert von den Dreharbeiten. „Die haben sich angeschaut, haben fast gesabbert.“ Aber sie selbst habe auch oft daneben gelegen, wenn es darum gegangen sei, die „FBoys“ zu identifizieren.

Kürzlich war bekanntgeworden, dass Weippert künftig nicht mehr die RTL-Realityshow „Temptation Island“ moderieren wird. Ihren Job übernimmt Kollegin Janin Ullmann. Weippert ist aber weiterhin im Geschäft. Kürzlich war auch ein Casting-Aufruf für eine Reise-Dating-Show („City of Love“) der ARD-Mediathek mit der Moderatorin bekanntgeworden.