Lucy Liu mit Helen Mirren in „Shazam! Fury of the Gods“

Los Angeles. Doppelte Frauenpower für „Shazam! Fury of the Gods“: neben Oscar-Preisträgerin Helen Mirren (75, „The Queen“) spielt nun auch „3 Engel für Charlie“-Star Lucy Liu (52) in der Fortsetzung der Comic-Verfilmung „Shazam!“ mit. „Willkommen an Bord“, begrüßte Hauptdarsteller Zachary Levi (40) am Montag auf Twitter den Neuzugang. Er freue sich auf ein paar Faustkämpfe mit den beiden Darstellerinnen, witzelte der Schauspieler.

Im März wurde die Bösewichtrolle der Britin Mirren als Hespera, Tochter des Titans Atlas, bekannt. Liu soll deren Schwester Kalypso spielen. In der Fortsetzung von „Shazam!“ (2019) wird die Geschichte des Teenagers Billy Batson (Asher Angel) erzählt, der beim Aufsagen des magischen Wortes „Shazam“ vom Blitz der Götter getroffen wird und sich in sein erwachsenes Superhelden-Alter-Ego (Levi) verwandelt.

David F. Sandberg ist erneut als Regisseur an Bord. Die Dreharbeiten sollen im Mai beginnen, der Kinostart ist für Juni 2023 geplant, wie der „Hollywood Reporter“ berichtete.

Liu ist für ihre schlagkräftigen Auftritte in „3 Engel für Charlie“ und „Kill Bill“ bekannt. Im Fernsehen spielte sie unter anderem in der Anwaltsserie „Ally McBeal“ (1998-2002), in der Krimireihe „Elementary“ (2012–2019) und seit 2019 in „Why Women Kill“ mit.