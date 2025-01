Los Angeles - US-Schauspielerin Margaret Qualley hatte eigenen Angaben zufolge nach dem Dreh des Horrorfilms „The Substance“ noch lange Zeit pickelige Haut. Sie habe direkt danach für die Komödie „Kinds of Kindness“ eine Figur gespielt, „die so viel Akne hat“, erzählte die 30-Jährige im Podcast „Happy Sad Confused“. „Das war nur meine Akne von den Prothesen“, berichtete sie mit Blick auf die Kunst-Körperteile, die ihr für manche Szenen in „The Substance“ aufgeklebt worden waren. „Ich habe wahrscheinlich ein Jahr gebraucht, um mich körperlich von all dem zu erholen.“

Bei einer später gedrehten Anfangsszene des Horrorfilms sei nur „meinen Rock hoch“ gefilmt worden, und umgebende Palmen seien zu sehen gewesen - „das war nur, weil mein Gesicht zu dem Zeitpunkt schon so zugerichtet war, dass sie mein Gesicht nicht mehr aufnehmen konnten“, sagte Qualley.

Für ihre Nebenrolle in „The Substance“ wurde sie mit dem Golden Globe nominiert, ihre Drehpartnerin Demi Moore wurde bei der Golden Globe-Gala vor eineinhalb Wochen als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.