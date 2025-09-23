Was war denn da los? In der neuen Folge des MDR-"Riverboat" sorgte Elena Uhlig für ordentlich Gesprächsstoff. Gleich mehrmals fiel die Schauspielern durch Kraftausdrücke auf.

Leipzig. – Dieser Abend im MDR-"Riverboat" hatte es in sich: Gleich zu Beginn der beliebten Talkshow sorgte Elena Uhlig für ordentlich Wirbel – die Schauspielerin warf mit Kraftausdrücken nur so um sich.

Moderator Matze Knop wollte der Schauspielerin zunächst herzlich zu ihrem 50. Geburtstag gratulieren und auf ihr neues Buch „50 ist kein Tempolimit“ zu sprechen kommen. Doch statt einer ruhigen Plauderei entwickelte sich die Unterhaltung rasant zu einem humorvoll-deftigen Austausch.

Elena Uhlig fühlt sich von Komplimenten zu ihrem Alter geschmeichelt

Uhlig erzählte, wie sie in den vergangenen Monaten immer häufiger gefragt worden sei, wann sie denn "nun endlich nullt". Zur Erinnerung: Bereits am 31. Juli hatte Uhlig Geburtstag. Immerhin, so berichtet sie mit einem Augenzwinkern, würden ihr viele Menschen noch schmeicheln: "Du siehst gar nicht so alt aus."

Eine Aussage, über die sich "Riverboat"-Moderatorin Kim Fisher nur noch bedingt freuen kann. "Das hört auch irgendwann auf", bemerkte sie etwas wehmütig – woraufhin Uhlig spontan und unverblümt kommentierte: "Das ist ja scheiße."

Elena Uhlig mit lustiger Anekdote im MDR-"Riverboat"

Auch bei Beschreibung der Entstehung ihres neuen Buchs nahm die Schauspielerin kein Blatt vor den Mund. Die Inspiration sei ihr bei einer Gassirunde mit ihrem Hund gekommen. Dabei habe sie ein älteres Paar getroffen. Dabei habe der Mann flapsig bemerkt: "Der Hund hört besser als meine Frau."

Eine Szene, die Uhlig an ein unangenehmes Erlebnis aus ihrer Jugend erinnerte. Damals habe ihre Mutter in einer ähnlichen Situation geantwortet: "Wissen Sie, die Macht der Schwänze hat ihre Grenze – und kein Mann wedelt so mit’m Schwanz wie mein Hund, wenn ich heimkomme."

Reiner Calmund bezeichnet Matze Knop als "Drecksack"

"Riverboat"-Moderator Matze Knop nutzte dies als Anlass, um weitere Gäste wie Schauspieler Antoine Monot Jr. und Fußball-Urgestein Reiner Calmund mit ins Gespräch zu holen. Letzterer sei topfit, so der Moderator, habe die fünf Jahrzehnte aber schon einige Tage hinter sich. "Da haste recht, du kleiner Drecksack", konterte der Ex-Juror von "Grill den Henssler".

Die Unterhaltung kehrte am Ende zurück zu Elena Uhligs Buch "50 ist kein Tempolimit". In diesem beschreibt Uhlig den Weg zu der Frau, die sie heute ist. Auch Männer, bei denen sie nicht immer einen Glücksgriff hatte, spielten demnach dabei eine Rolle.

Inzwischen ist die Schauspielerin jedoch glücklich verheiratet: "Der erste Liebeskummer geht vorüber. Und immer wieder springen, auch wenn man irgendwann sagt, man traut sich nicht mehr, weil man zu viele Enttäuschungen hatte. Wenn du nicht springst, dann kannst du nie gucken, ob du aufgefangen wirst."