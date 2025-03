Am Freitag, 7. März 2025, können sich die Zuschauer auf eine neue Ausgabe von "Riverboat" im MDR freuen. In der Talkshow sind unter anderem Jaecki Schwarz, Pierre Sanoussi-Bliss und Marianne Rosenberg dabei.

Leipzig. - Die Talkshow "Riverboat" findet am Freitag, 7. März 2025, im MDR weiter. Die Moderatoren Kim Fisher (55) und Wolfgang Lippert (73) begrüßen als Gäste unter anderem Marianne Rosenberg (69) und Jaecki Schwarz (78).

Jaecki Schwarz kommt zur MDR-Sendung "Riverboat"

Jaecki Schwarz ist ein Schauspieler, der vor allem aus dem TV-Krimi "Polizeiruf 110" bekannt ist, wo er den legendären Kommissar Schmücke spielte. Mit circa 120 Film- und Fernsehrollen zählte er zu den namhaftesten Schauspielern in der DDR, im wiedervereinigten Deutschland war er auch mit der ZDF-Serie "Ein starkes Team" erfolgreich.

Die Schauspieler Florian Martens (l.) und Jaeckie Schwarz Foto: dpa

Im Jahr 2013 bekam Schwarz mit seinem Kollegen Wolfgang Winkler für sein Lebenswerk den Publikums- und Medienpreis "Goldene Henne" verliehen. Beide waren 17 Jahre lang als Ermittlerteam im "Polizeiruf 110" - Winkler als Schmückes kongenialer Partner Schneider - aus Halle auf Verbrecherjagd gegangen. 2004 outete sich Schwarz als homosexuell. Seitdem engagiert er sich bei der Organisation "Initiative Queer Nations".

Schlagersängerin Marianne Rosenberg plaudert über ihr Leben

Ein weiterer Gast ist Marianne Rosenberg. Die Schlagersängerin sorgte bereits in der Vergangenheit mit einigen Auftritten für angenehme Unterhaltung bei "Riverboat". Die Pop- und Schlagersängerin war vor allem in den 1970er Jahren mit Titeln wie "Er gehört zu mir", "Lieder der Nacht" und "Marleen" erfolgreich.

Marianne Rosenberg wird am 7. März in der Sendung "Riverboat" zu Gast sein. Foto: Hendrik Schmidt/ dpa

MDR-Sendung: Auch Dschungelstar Pierre Sanoussi-Bliss ist zu Gast

Auch Dschungelcamp-Teilnehmer Pierre Sanoussi-Bliss ist in der Sendung zu Gast. Der Schauspieler, der jahrelang in der ZDF-Krimireihe "Der Alte" zu sehen war, hatte bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" den zweiten Platz belegt. Er blickt auch auf eine Theaterkarriere zurück, unter anderem spielte er in "Sistas!", "Götz von Berlichingen" und "The Addams Family" mit.

Diese weiteren prominenten Gäste werden am Freitag, 7. März, in der MDR-Sendung "Riverboat" zu sehen sein:

Jördis Triebel - Schauspielerin

- Schauspielerin Prof. Dr. Michael Tsokos - Rechtsmediziner

- Rechtsmediziner Diana Fritzsche-Grimmig - Moderatorin "MDR Garten“

- Moderatorin "MDR Garten“ Brigitte Grothum - Schauspielerin

Die Sendung "Riverboat" wird in Leipzig aufgezeichnet. An der Seite von Kim Fisher wechseln sich vier Männer als Moderatoren ab: Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert.