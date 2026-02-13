Am Mittwoch starb „Dawson's Creek“-Star James Van Der Beek. Der Schauspieler litt an Darmkrebs. Mit einer Spendenaktion soll seiner Familie geholfen werden.

Berlin - US-Regisseur Steven Spielberg und seine Frau haben nach dem Tod von „Dawson's Creek“-Stars James Van Der Beek laut Medienberichten Geld für die Familie gespendet. Insgesamt kamen bis Freitag über 2 Millionen US-Dollar (rund 1,7 Millionen Euro) bei einer Spendenkampagne zusammen, mit denen die Familie unterstützt werden soll, wie unter anderem das Branchenmagazin „The Hollywood Reporter“ schrieb.

In dem Aufruf auf der Plattform GoFundMe hieß es, die teure Krebsbehandlung habe das Vermögen der Familie aufgezehrt. Über 40.000 Menschen haben bislang gespendet - in der Liste der Namen tauchen auch Steven Spielberg und Kate Capshaw auf, die demnach 25.000 Dollar (rund 21.000 Euro) gegeben haben sollen. Die Organisatoren der Kampagne bedankten sich bei den vielen Spendern für ihre Unterstützung.

Wie es in US-Berichten hieß, war die Hauptfigur Dawson Leery, die Van Der Beek in der Kultserie „Dawson's Creek“ spielte, ein großer Steven-Spielberg-Fan. Offiziell zusammengearbeitet haben Van Der Beek und Spielberg demnach nie.

Van Der Beek hinterlässt sechs Kinder

Die Hit-Serie ums Erwachsenwerden, mit Liebessorgen und Teen-Ängsten, zog über sechs Staffeln (1998–2003) hinweg ein Millionenpublikum in ihren Bann. Newcomer Van Der Beek wurde über Nacht zum Teenie-Star. Am Mittwoch starb der Schauspieler mit 48 Jahren. Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. „Es ist Krebs“, schrieb der damals 47-Jährige auf Instagram.

Nach der Scheidung von seiner ersten Frau, Schauspielerin Heather McComb, heiratete er 2010 die Produzentin Kimberly Brook. Einen Monat nach der Hochzeit kam ihre erste Tochter zur Welt, gefolgt von drei weiteren Mädchen und zwei Jungen. Viele Kolleginnen und Kollegen drückten ihre Trauer aus und zollten dem Serien-Star Tribut.