Die Ochsenknechts sind in aller Munde. Nun verkündet Jimi Blues Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht, seine Comedyserie im ZDF erhält weitere Staffeln.

Berlin - Die ZDF-Serie „Späti“ von und mit Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) geht weiter. Wie der Schauspieler auf Instagram mitteilte, wird es weitere Staffeln der Comedyserie geben. „Ich habe Neuigkeiten für euch“, teilte der Bruder von Jimi Blue Ochsenknecht mit, ergänzt um das Emoji mit vor Rührung feuchten Augen. Dazu teilte er einen Post der Produktionsfirma Bildundtonfabrik, nach dem es eine zweite und auch dritte „Späti“-Staffel geben werde.

Die erste Staffel lief im Frühjahr 2025 bei ZDFneo und im ZDF-Streamingportal (Mediathek). Darin übernimmt Fred, gespielt von Ochsenknecht, einen Kiosk, die vielerorts Späti genannt werden. Konfrontiert wird er darin laut ZDF mit dem Großstadtleben in einem Späti: Kuriose Gäste und eine Hausbesitzerin, die den Späti loswerden will.

Details zu den neuen Staffeln wie Veröffentlichungsdatum, ausstrahlende Sender und Näheres zum Inhalt nannte Ochsenknecht am Freitagabend nicht, die Produktionsfirma vertaggte aber den Sender ZDFneo.

Diese Ochsenknechts: Gerade sehr präsent

Wilson Gonzalez ist der ältere Bruder des zuletzt stark in der Öffentlichkeit wahrgenommenen Jimi Blue Ochsenknecht. Dieser war in Österreich wegen schweren Betrugs angeklagt, vom Gericht aber nicht verurteilt worden. Das Verfahren wurde im August gegen eine Geldbuße von 18.000 Euro beigelegt. Bekannt wurden beide Brüder schon 2003 als Kinder durch ihre Rollen im Film „Die Wilden Kerle“, gefolgt von mehreren Fortsetzungen.

Der ältere Bruder Wilson Gonzales wird am heutigen Samstag schon auf dem Bildschirm zu sehen sein: Gemeinsam mit Mutter Natascha tritt er in der ProSieben-Reihe „Schlag den Star“ auf. Dort werden sie gegen Verona und Diego Pooth antreten (ab 20.15 Uhr).

Außerdem läuft in Kürze die Ausstrahlung der Reality-Show der Familie an: Ab dem 16. September sind „Diese Ochsenknechts“ auf Sky und Wow zu sehen, linear ab dem Tag dienstags um 20.15 Uhr auf Sky One. Darin wird das Leben der Familie begleitet, auch Jimi Blues Festnahme und Auslieferung nach Österreich werden laut Sky Deutschland ein Thema sein.