Baunatal.- Der Sänger Michael Holderbusch begeisterte viele Fans mit seiner außergewöhnlichen Stimme. Bekannt wurde er durch die RTL-Castingshow "Das Supertalent", bei der er 2010 auftrat und die Jury, bestehend aus Dieter Bohlen, Sylvie Meis und Bruce Darnell, begeisterte. Jetzt ist Holderbusch gestorben.

Michael Holderbusch wurde 2010 Zweiter beim RTL-"Supertalent"

Die Ballade "Waltzing Mathilda" von Tom Waits und Joe Cockers Song "You are so beautiful" sorgten damals bei den Zuschauern für Gänsehaut. Letztlich zog Holderbusch ins Finale ein und belegte am Ende der Show den zweiten Platz.

Zuvor lebte der gebürtige Hesse jahrelang von Hartz IV und hoffte auf eine Chance, um als Musiker durchzustarten. Durch die Castingshow "Das Supertalent" gelang ihm der Durchbruch als Sänger und er gewann viele Fans. Seine Stimme wurde öfter mit der von Joe Cocker oder Tom Jones verglichen.

Er tourte sogar mit Michael Hirte, dem Gewinner von 2008 bei der RTL-Castingshow "Das Supertalent", durch Deutschland. Hirte verabschiede sich bei Facebook mit bewegenden Worten von seinem Kollegen und Freund: "Möge dein Herz Frieden finden".

In seiner Heimat Baunatal begeisterte Holderbusch seine Fans regelmäßig mit Konzerten. Er schaffte es dadurch, von seiner Musik leben zu können und nicht mehr auf Hartz IV angewiesen zu sein, berichtet der Focus.

Doch zuletzt wurde es immer stiller um den beliebten Sänger. Mit nur 45 Jahren ist Michael Holderbusch am 15. Februar 2025 verstorben.

Die genaue Todesursache ist unbekannt. Jedoch litt er seit Jahren an gesundheitlichen Problemen. Seine Fans bekundeten ihr Beileid auf Instagram.