Am Freitag, 18. April, gibt es eine "Best of"-Sendung der NDR Talk Show. Dabei dreht sich alles um das Motto "Das Beste aus dem Norden!" Mit dabei sind unter anderem Podcasterin Laura Larsson und Schauspieler Oliver Mommsen.

Keine neue Folge der NDR Talk Show am Freitag: Dafür gibt es dieses "Best of" zu sehen

Moderatorin Bettina Tietjen mit Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt bei der NDR Talk Show in Hamburg.

Hamburg. - Am Freitag, 18. April, wird statt einer regulären Sendung der NDR Talk Show ein "Best of" gezeigt. Dieses steht unter dem Motto "Das Beste aus dem Norden!" und dreht sich somit um persönliche und spannende Geschichten aus Norddeutschland.

Mit dabei sind Gäste, die aus Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen oder Schleswig-Holstein kommen beziehungsweise zu den Regionen eine besondere Verbindung haben.

Radiomoderatorin Laura Larsson ist Gast bei der NDR Talk Show

Unter anderem ist Laura Larsson mit dabei. Sie heißt mit bürgerlichen Namen eigentlich Laura Hansen (geb. Boriczka) und stammt aus Parchim. Die deutsche Komikerin und Podcasterin machte zunächst eine Ausbildung für Medien- und Informationsdienste. 2014 zog sie nach Berlin und absolvierte beim Radiosender Kiss FM ein Volontariat.

Mit ihrer Sendung "Laura Larsson Live" wurde sie als beste Newcomerin für den deutschen Radiopreis 2017 nominiert. Ein Jahr später moderierte sie beim Radiosender Energy Berlin die Morning Show. Danach ging sie zum Radiosender Fritz, später zu 1LIVE.

Laura Larsson bei der NDR Talkshow am 9.08.2024 in Hamburg. Foto: Imago/ APress

Zusammen mit Ariana Baborie war sie von 2016 bis 2021 im Podcast "Herrengedeck - Der Podcast" zu hören, in dem sich die beiden jede Woche zum aktuellen Zeitgeschehen und über persönliche Erfahrungen unterhielten. Dafür bekamen beide 2020 den deutschen Comedypreis.

Im Herbst 2024 ging Larsson auf ihre Tour "OKF" (Ortskontrollfahrt), die bis Dezember 2024 in Deutschland sowie Wien und Zürich stattfand.

Schauspieler Oliver Mommsen plaudert aus seinem Leben

Oliver Hans Mommsen stammt aus Düsseldorf und ist ein bekannter Schauspieler. 2001 bis 2019 spielte er im Bremer Tatort den Kommissar Nils Stedefreund. Er studierte ab 1991 indische Kunstgeschichte und absolvierte anschließend die Schauspielschule Maria Körber.

Daraufhin folgten Auftritte in Zürich und Berlin. Bis heute spielte er in vielen Filmen und Fernsehserien mit. Beispielsweise war er in den Filmen "Passagier 23 - Verschwunden auf hoher See", "Ziemlich russische Freunde" und "Meister des Todes 2" zu sehen.

Oliver Mommsen ist Schauspieler und bekannt aus der Krimi-Serie Tatort. Foto: Imago/ Sven Simon

Außerdem spielte er in mehreren Fernsehserien wie "Soko Stuttgart", "Alarm für Cobra 11", "Der letzte Bulle", "Der Bergdoktor" und "Die Chefin" mit.

Das sind die Gäste des "Best of" der NDR Talk Show am Freitag, den 18. April 2025:

Laura Larsson - Podcasterin und Radiomoderatorin

- Podcasterin und Radiomoderatorin Oliver Mommsen - Schauspieler

- Schauspieler Axel Prahl - Schauspieler und Synchronsprecher

- Schauspieler und Synchronsprecher Judith Rakers - Journalistin und Fernsehmoderatorin

- Journalistin und Fernsehmoderatorin Mario Basler - Fußballspieler

- Fußballspieler Alexander Zverev - Tennisspieler

- Tennisspieler Denise M'Baye - Schauspielerin

- Schauspielerin Ninia LaGrande - Moderatorin, Podcasterin, Schauspielerin, Sprecherin, Autorin

- Moderatorin, Podcasterin, Schauspielerin, Sprecherin, Autorin Axel Milberg - Schauspieler

Dass der NDR auf ein "Best of" setzt, dürfte am Feiertag liegen.