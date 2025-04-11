mit Schöneberger und Meyer-Burckhardt "Wa(h)re Liebe"-Star Lilo Wanders blickt in der "NDR Talk Show" auf ihr Leben
Am Freitag, dem 26. September, führen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt durch die "NDR Talk Show" aus Hamburg. Auf dem Sofa nehmen neben einem erfolgreichen TV-Koch auf zwei Moor-Aktivisten Platz.
Hamburg. – Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) empfangen am Freitag, 26. September 2025, im Hamburger Studio wieder prominente Gäste in der "NDR Talk Show".
Steffen Henssler zu Gast beim NDR
Steffen Henssler gehört wohl zu Deutschlands umtriebigsten Gastronomen. Der erfolgreiche Fernsehkoch und Kochbuchautor lebt nach dem Motto: "Du musst dein Bestes geben. Immer."
In seinem neuen Buch "Hensslers schnelle Nummer 3" stellt er Gerichte vor, die zeitlich und zutatentechnisch unaufwändig seien. So soll es darin Blitzgerichte für morgen, mittags und abends geben, die in unter 25 Minuten zubereitet sind.
Lesen Sie auch: "Wenn er verliert, wird er ärgerlich, hässlich, bösartig": Reiner Calmund auf dem MDR-"Riverboat" über Steffen Henssler
Lilo Wanders zu Gast in der "NDR Talk Show"
Am 22. September feiert die schillernde Hamburger Entertainerin Lilo Wanders ihren 70. Geburtstag. Bekannt wurde die Grande Dame der Travestie durch ihre Sendung "Wa(h)re Liebe", die auf Vox von 1994 bis 2004 lief.
Als "Aufklärerin der Nation" blickt Lilo Wanders in der "NDR Talk Show" am 26. September 2025 zurück auf "eine besonders schillernde Biografie zwischen Glamour und einem Leben auf dem Land", wie es seitens des NDR heißt.
Das sind die Gäste der "NDR Talk Show" am Freitag, dem 26. September 2025:
- Steffen Henssler - Koch und Unternehmer
- Lilo Wanders - Entertainerin
- Max Giesinger - Musiker
- Dr. Sarah Straub - Liedermacherin und Psychologin
- Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl - Schauspieler
- Anni und Alexander Kornelsen - Moor-Aktivisten
Die "NDR Talk Show" gibt es bereits seit 1979. Das Konzept ist einfach: Die Gäste sollen im Mittelpunkt stehen und ihre Geschichte erzählen.