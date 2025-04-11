Am Freitag, dem 5. September 2025, geht die "NDR Talk Show" in eine neue Runde. Bettina Tietjen und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen in Hamburg erneut prominente Gäste zum Gespräch - darunter unter anderem Jo Hiller und Karl-Theodor zu Guttenberg.

Diese Prominenten sind in der nächsten Folge der "NDR Talk Show" zu Gast

Die "NDR Talk Show" am Freitag, dem 5. September, wird von Bettina Tietjen und Hubertus Meyer-Burckhardt moderiert.

Hamburg. – Am Freitag, 5. September 2025, geht die "NDR Talk Show" ohne Barbara Schöneberger (51) an den Start. An der Seite von Hubertus Meyer-Burckhardt (68) begrüßt dieses Mal Bettina Tietjen (65) im Hamburger Studio prominente Gäste zum Gespräch – mit spannenden Themen und persönlichen Einblicken.

Michel Friedmann zu Gast beim NDR

Unter anderem wird Michel Friedmann (69) auf einem Stuhl in der Runde Platz nehmen. Seit Jahrzehnten engagiert er sich gegen Rechtsradikalismus und für die Integration Geflüchteter.

Der 1956 in Paris geborene Sohn einer polnisch-jüdischen Familie ist seit 1993 neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt, Publizist, Politiker und Verbandsfunktionär auch als Fernsehmoderator tätig.

Michel Friedmann warnt in seinem neuen Buch vor wachsendem Populismus und rechtsextremer Gewalt. (Foto: Imago/Manfred Segerer)

Lesen Sie auch: Schlagersängerin Inka Bause: Wie ihr Hund mit dem Tod ihres Ex-Mannes umgeht

In seinem neuen Buch "Mensch!" warnt der 69-Jährige vor wachsendem Populismus, rechtsextremer Gewalt und gesellschaftlicher Gleichgültigkeit und fordert dazu auf, Verantwortung zu übernehmen.

Karl-Theodor zu Guttenberg zu Gast in der "NDR Talk Show"

Ebenfalls mit dabei ist der ehemalige Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg (53). Er wurde 1971 in München geboren und entstammt einem fränkischen Adelsgeschlecht. Mit vollem Namen heißt er Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester Buhl-Freiherr von und zu Guttenberg.

Karl-Theodor zu Guttenberg ist am Freitagabend zu Gast in der "NDR Talk Show". (Foto: Imago/Future Image)

Seit seinem Rücktritt als Bundesverteidigungsminister aufgrund von Plagiatsvorwürfen ist er als Publizist tätig. Zu Guttenberg schreibt regelmäßig Kolumnen bei LinkedIn und betreibt mit Gregor Gysi den Podcast "Gysi gegen Guttenberg".

Lesen Sie auch: Reiche und Guttenberg machen Beziehung öffentlich

Das sind die Gäste der "NDR Talk Show" am Freitag, dem 5. September 2025:

Jo Hiller - Moderator und Reporter

- Moderator und Reporter Gabriele von Arnim - Autorin und Journalistin

- Autorin und Journalistin Michel Friedmann - Publizist, Jurist und Moderator

- Publizist, Jurist und Moderator Saskia Fischer und Patrick Abozen - Schauspieler

und - Schauspieler Karl-Theodor zu Guttenberg - Publizist und Moderator

- Publizist und Moderator Sarah Engels - Sängerin

- Sängerin Evelyn Weigert - Moderatorin und Podcasterin

Die "NDR Talk Show" gibt es bereits seit 1979. Das Konzept ist einfach: Die Gäste sollen im Mittelpunkt stehen und ihre Geschichte erzählen.