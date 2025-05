Heute ist es wieder so weit für eine neue Runde der NDR Talk Show. Mit dabei sind Schauspieler Hannes Jaenicke und Modedesigner Kilian Kerner. Welche prominenten Gäste außerdem erwartet werden.

Die NDR Talk Show wird am 2. Mai von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt moderiert.

Hamburg. - Heute läuft die nächste Folge der NDR Talk Show im Fernsehen. Die Moderatoren Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) begrüßen dabei Gäste aus den Bereichen Theologie, Mode, Schauspielerei und Archäologie.

Schauspieler Hannes Jaenicke plaudert in der NDR Talk Show

Hannes Jaenicke kommt gebürtig aus Frankfurt (Main). Er ist nicht nur bekannt als Schauspieler, sondern hat sich inzwischen auch als Buchautor und Umweltaktivist einen Namen gemacht.

Nach seiner Schauspielausbildung in Wien, war Jaenicke in zahlreichen Fernseh- und Kinorollen zu sehen. Unter anderem spielt er in den Serien "Tatort", "Der Amsterdam-Krimi" sowie "Der Kriminalist" mit. Im Kino erlebten ihn Fans unter anderem in dem Filmen "Bandits" (1997), "Waffenstillstand" (2009) und "Schatten der Wüste" (1989).

Hannes Jaenicke ist Schauspieler, Vegetarier und Umweltaktivist. Foto: Imago/ Panama Pictures

Jaenicke ist aktuell mit seiner Schauspiel-Kollegin Stephanie Krogmann liiert. Er lebt am Ammersee und zeitweise in Los Angeles, wobei Utting am Ammersee sein Lebensmittelpunkt ist.

Modedesigner Kilian Kerner ist Gast in der NDR Talk Show

Der Modedesigner Kilian Kerner kommt ursprünglich aus Köln. Als er mit 22 Jahren in eine WG zog, wuchs auch sein Interesse an Mode. Seine ersten Kreationen entstanden zufällig: So kreierte Kerner T-Shirts, als beim Putzen ein Bleichmittel aus Versehen auf die Kleidung kippte.

Sängerin Nena war von diesen Kreationen schwer beeindruckt. Ein T-Shirt mit der Rolling-Stones-Zunge gefiel der Sängerin besonders gut; wenig später bat sie Kerner, ihre Bühnenoutfits zu entwerfen.

2003 zog Kilian Kerner nach Berlin, um dort Mode zu studieren. Ein Jahr später gründete er seine eigene Modelinie. Schon zwei Jahre später war er auf der Berliner Fashion Week, in London, Paris, Las Vegas, L.A., Barcelona und New York mit seiner Kollektion zu sehen und machte sich schnell einen Namen in der Modewelt.

Der Designer Kilian Kerner zeigt sich nach seiner Show in der Uber Eats Music Hall auf dem Catwalk mit seinen Models. Foto: Imago/ Eventpress

Kerner wurde daraufhin zum Idol der Berliner Modeszene. Auch Promis wie Kylie Minogue, Toni Garrn, Anke Engelke oder Veronica Ferres trugen Kleidung von Kilian Kerner. Auch für Filme wie "Der Schlussmacher" entwarf Kerner Kostüme.

2021 trat er erstmals bei "Germany's Next Topmodel" als Gastjuror neben Heidi Klum auf. Die Models liefen in seiner Kollektion über den Catwalk.

Das sind heute die Gäste der NDR Talk Show:

Margot Käßmann - Theologin und Autorin

- Theologin und Autorin Dr. Ruth Blankenfeldt - Archäologin

- Archäologin Leila Moysich - Babyklappen-Gründerin

Babyklappen-Gründerin Irene Butter - Zeitzeugin und Holocaust-Überlebende

- Zeitzeugin und Holocaust-Überlebende Kilian Kerner - Modedesigner

- Modedesigner Abor und Tynna - Musiker und ESC-Teilnehmer

- Musiker und ESC-Teilnehmer Hannes Jaenicke - Schauspieler

Die NDR Talk Show gibt es bereits seit 1979. Das Konzept ist einfach: Die Gäste sollen im Mittelpunkt stehen und ihre Geschichte erzählen.