"NDR Talk Show" am Freitag: Diese Gäste kommen heute zum Plaudern

Hamburg. – Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) empfangen am Freitag, 26. September 2025, im Hamburger Studio wieder prominente Gäste in der "NDR Talk Show".

Steffen Henssler heute zu Gast beim NDR

Steffen Henssler gehört wohl zu Deutschlands umtriebigsten Gastronomen. Der erfolgreiche Fernsehkoch und Kochbuchautor lebt nach dem Motto: "Du musst dein Bestes geben. Immer."

TV-Koch Steffen Henssler ist heute in der "NDR Talk Show" zu Gast. (Foto: Imago/Future Image)

In seinem aktuellen Buch "Hensslers schnelle Nummer 3" präsentiert er unkomplizierte Rezepte, die mit wenig Zeit und wenigen Zutaten auskommen. Ob für morgens, mittags oder abends – die vorgestellten Blitzgerichte lassen sich in weniger als 25 Minuten zubereiten.

Lilo Wanders heute zu Gast in der "NDR Talk Show"

Die schillernde Hamburger Entertainerin Lilo Wanders wird am 22. September 70 Jahre alt. Große Bekanntheit erlangte die Grande Dame der Travestie mit ihrer Kultsendung "Wa(h)re Liebe", die von 1994 bis 2004 auf Vox ausgestrahlt wurde.

Lilo Wanders wirft in der heutigen "NDR Talk Show" ein Blick zurück auf ihr Leben. (Foto: Imago/Revierfoto)

In der "NDR Talk Show" am 26. September 2025 lässt Lilo Wanders, die vielfach als "Aufklärerin der Nation" bezeichnet wird, ihre außergewöhnliche Lebensgeschichte Revue passieren – eine schillernde Biografie, die laut NDR zwischen Glamour und Landleben pendelt.

Das sind die Gäste der "NDR Talk Show" heute, am Freitag, 26. September 2025:

Die "NDR Talk Show" gibt es bereits seit 1979. Das Konzept ist einfach: Die Gäste sollen im Mittelpunkt stehen und ihre Geschichte erzählen.