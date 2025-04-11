Am Freitag, dem 12. September, führen Bettina Tietjen und Hubertus Meyer-Burckhardt durch die "NDR Talk Show" aus Hamburg. Auf dem Sofa nehmen unter anderem bekannte Sängerinnen sowie ein Experte für Pilze Platz – es wird spannend und vielseitig.

"NDR Talk Show" ohne Barbara Schöneberger: Diese Gäste werden am Freitag erwartet

Die "NDR Talk Show" am Freitag, dem 12. September, wird von Hubertus Meyer-Burckhardt und Bettina Tietjen moderiert.

Hamburg. – Am Freitag, dem 12. September 2025, geht die "NDR Talk Show" ohne Barbara Schöneberger (51) an den Start. Gemeinsam mit Hubertus Meyer-Burckhardt (68) empfängt Bettina Tietjen (65) diesmal im Hamburger Studio prominente Gäste. Die Zuschauer dürfen sich auf anregende Gespräche, persönliche Geschichten und spannende Themen freuen.

Schauspielerin Veronica Ferres zu Gast beim NDR

Unter anderem wird Veronica Ferres auf einem Stuhl in der Runde Platz nehmen. Sie zählt zu den renommiertesten Schauspielerinnen Deutschlands. Ihre Karriere führte sie bis heute an die Seite internationaler Stars wie Jeff Goldblum, Willem Dafoe und John Malkovich.

Veronica Ferres ist ab 12. September in der neuen Serie "Call My Agent Berlin" zu sehen. (Foto: Imago/Gartner)

In der Serie "Call My Agent Berlin" zeigt sich die 60-Jährige von einer neuen Seite – sie übernimmt die Rolle von sich selbst. Die Produktion ist ab Freitag, dem 12. September, exklusiv bei Disney Plus zu sehen.

Jan Köppen zu Gast in der "NDR Talk Show"

Auch der einstige Jura- und BWL-Student Jan Köppen ist zu Gast bei der nächsten "NDR Talk Show"-Sendung. Heute ist der 42-Jährige bekannt als Moderator vieler Fernsehshows.

Jan Köppen ist heute zu Gast in der "NDR Talk Show". (Foto: Imago/Sven Simon)

So moderiert Köppen seit 2023 das RTL "Dschungelcamp" und löste damit Daniel Hartwich ab. Seit zehn Jahren leitet er mit seinem Kollegen Frank Buschmann außerdem die Parkour-Show "Ninja Warrior Germany".

Das sind die Gäste der "NDR Talk Show" am Freitag, dem 12. September 2025:

Veronica Ferres – Schauspielerin

Schauspielerin Jan Köppen – Moderator

Moderator Manuela Schwesig – Ministerpräsidentin

Ministerpräsidentin Dr. Danilo Harms – Spinnenforscher

Spinnenforscher Alli Neumann – Sängerin

Sängerin Tristan Jurisch – Pilzexperte und "Pilzfluencer"

Pilzexperte und "Pilzfluencer" Nina Chuba – Sängerin

Die "NDR Talk Show" gibt es bereits seit 1979. Das Konzept ist einfach: Die Gäste sollen im Mittelpunkt stehen und ihre Geschichte erzählen.